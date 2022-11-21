老人倒光皮包零錢不夠買便當　她秒掏500元幫付！真相爆笑

記者黃翊婷／綜合報導

桃園一名女網友聲稱，19日在超商看見一名穿著舊外套、身上沾滿汙泥的老人，把皮包裡的零錢全部倒出來，仍不夠買一個便當，她當下立即掏出500元，並告訴女店員「不夠算我的」，然後馬上跑去找衛生紙，「我屎在滾，只能給她（女店員）一個『很有禮貌但我要衝去上廁所』的微笑」。

▲老人倒出皮包裡所有的零錢，還是不夠買一個便當。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，19日晚上想上廁所突然發現沒有衛生紙，於是立刻衝去超商購買，結果剛進門就看到一名穿著黑色舊外套、身上沾滿汙泥、散發著異味的老人，對方站在櫃檯前把皮包裡的零錢全部倒出來，只為了買一個便當，但她隱約聽到女店員說「這樣錢還是不夠」。

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原PO說，當下她二話不說馬上掏出500元，並告訴女店員「不夠算我的」，女店員說「謝謝妳的愛心」，她本來還想回答一句「台灣人其實都很有愛心，希望愛能傳達下去」之類的話，無奈當時真的很想上廁所，付了錢之後就馬上跑去找衛生紙，「我屎在滾，只能給她（女店員）一個『很有禮貌但我要衝去上廁所』的微笑」。

文章公開之後，吸引超過2000名網友按讚，大家紛紛留言感謝原PO的善舉，同時也不忘調侃她，「屎在滾，啥都不重要了，但還是向妳說聲謝謝」、「這篇文章很溫馨，但又太搞笑」、「為什麼看了那麼暖心的事情我卻大笑」、「愛心要做，但棒賽（大便）更重要」、「祝妳以後上廁所都不缺衛生紙」。