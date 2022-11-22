孔子廟許願「長大想買GTA、考試60分」　他笑翻：好簡單的夢想

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友分享在高雄左營孔子廟看到的祈福卡，只見其中一張卡片上寫著「希望我長大可以買GTA，Ben上」，另一張則許願希望考試都能有60分，結果意外引起網友熱議，大家紛紛留言表示，「好卑微，但是好真誠的願望」、「知足的孩子」、「很實在的願望」。

▲這兩張祈福卡上的願望掀起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」分享兩張高雄左營孔子廟的祈福卡，第一張卡片上寫著「希望我長大可以買GTA（電玩遊戲，俠盜獵車手），Ben上」，第二張卡片上則是「希望考試可以考得好一點，60分有及格就OK了」，旁邊還配上60分考卷的插圖，讓他忍不住開玩笑道，「好簡單的夢想」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後，意外引發網友熱烈討論，還被社團管理員轉貼至爆料公社臉書粉絲專頁。網友們紛紛留言表示，「好卑微，但是好真誠的願望」、「知足的孩子」、「很實在的願望」、「看許願卡真的可以得到很多樂趣，在嘉義昭和十八J18（嘉義市史蹟資料館）看到有人許願『希望左右的考卷都是正確答案，可以讓我看』」、「孔子表示，才要求及格，老夫484（是不是）被小看了」。

也有部分網友感嘆，小時候的願望大多數都很單純，但等到長大可以實現願望的時候，往往又會出現其他困難，「然而長大後發現，在忙碌與盲目之間，連想要完成小時候單純的小小願望都有困難」、「長大肯定買得了，能不能玩又是另外一回事了」、「現在要我寫願望，先搬一箱願望紙來再說」。