騎士闖紅燈秒進「收費站」　後方駕駛魔性爆笑：夕陽下的鶴

記者黃翊婷／綜合報導

一名駕駛日前開車行經彰化縣福興鄉外中村番花路附近，目睹一名機車騎士搶快闖紅燈，下一秒直接進了警察的「收費站」，讓他忍不住爆出一連串超魔性的笑聲，「哈哈哈，你再衝啊」、「真是夕陽下的鶴（夕鶴音同台語的死好，活該的意思）」。

▲騎士闖紅燈。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同。）

原PO在臉書「爆廢公社二館」分享一段1分鐘的行車記錄器影片，只見他在23日下午4時24分左右，開車行經番花路附近的豌豆市場，當時路口號誌燈已經變成黃燈，一名機車騎士硬要搶快，結果還沒衝過路口，號誌燈就轉為紅燈，他還是繼續往前騎，接著就被路邊的警察攔下。

▼▲騎士馬上被警察攔下。

原PO目睹整個過程，當場爆出一連串魔性笑聲，「哈哈哈，你再衝啊！被攔下來了，哈哈哈」，他還告訴朋友等一下要傳影片給大家看，「前面明明有警察站在那裡，他還要闖紅燈衝過去，實在是『欠天』（迷糊的意思）。警察跟他說，『你沒看到我站在這裡，你還敢闖』，X，我來抓我的行車記錄器影片。」

之後，原PO就將這段影片上傳到網路上，並半開玩笑表示，「真是夕陽下的鶴，還好沒有駕鶴歸西。」其他網友也紛紛留言調侃，「鴿子下基地了」、「爽啦」、「無敵星星馬上被破解，失效了」、「屁孩說，『奇怪了，這裡什麼時候多了一個收費站呢？』」、「警察已經這麼明顯了還衝，這不是眼瞎就是白目」。