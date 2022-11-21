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人夫曬24年前薪資袋「月領62K」　羨煞千人：比現在的我多

記者黃翊婷／綜合報導

隨著房價、物價齊漲，「低薪」已經是台灣社會長期的問題。一名人夫翻出民國87、88年的薪資袋，當時他領到的實際薪資最高為6萬2575元，最低也有3萬5575元，意外掀起網友熱議，還有人留言感嘆，「87年的薪水，比現在的我領得還多」、「我現在薪水也沒那麼多」。

人夫曬24年前薪資袋，網嘆「比現在的我領得還多」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO分享24年前的薪資袋。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，20日意外翻出以前的薪資袋，有民國87年的也有88年的，當時領到的實發金額最高為6萬2575元，最低也有3萬5575元，全勤獎金甚至高達6000元，「有人提到當時買房子很簡單，但當時利率、利息很高」。

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文章公開之後掀起網友熱議，還被社團管理員轉貼至爆料公社臉書粉絲專頁，吸引將近2000人按讚。大家紛紛留言感嘆，「你想逼死誰」、「這薪水在當時生活應該不錯」、「以現在來說還是厚啊！多少人沒超過4萬元的」、「87年的薪水，比現在的我領得還多」、「我現在薪水也沒那麼多」、「全勤6000元？爽爆了」。

還有網友表示，民國80多年的時候，住家附近的大樓房價大約是300、400萬元，現在30年過去了，二手的房子價格都要破千萬元了，「以前買房靠勞力，認真拚就有機會，現在要靠腦袋還有運氣才有機會」。

對此，原PO也留言回覆，那個年代利息很高，買500萬元的房子頭期款就要150萬元，貸款1個月要繳3萬多元；至於大家羨慕的高薪，他當時剛退伍，也不知道別人1個月的薪水是多少，沒想到意外掀起眾人熱議。

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