懷舊零嘴像檳榔！他小學曾被禁吃　過來人回憶：都大哥級在吃

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友23日在新竹一間小商店買到一包「紅芒果乾」，頓時回想起小學時光，當時的校長覺得紅芒果乾太像檳榔，一度還禁止全校學生吃。文章公開之後獲得超過1800名網友按讚，還意外勾起大家的童年回憶，並紛紛留言表示，「小時候很愛吃，酸酸的可以吃很久」、「小學都是大哥級在吃的」、「到現在還是很愛吃」。

▲原PO買到一小包紅芒果乾。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，23日在新竹一間小商店買到一包紅芒果乾（又稱鹹芒果乾、八仙芒果乾），心中頓時充滿懷念的感覺，「我上次吃距離現在，有30年了吧」，還記得當時小學校長覺得紅芒果乾太像檳榔，一度禁止全校學生吃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後獲得超過1800名網友按讚，也勾起許多人的童年回憶，大家紛紛留言表示，「這個滿滿的色素，可是我超愛吃」、「這個很好吃的說，但現在買的，跟小學時的味道都不一樣了」、「小時候很愛吃，酸酸的可以吃很久」、「小學都是大哥級在吃的」、「到現在還是很愛吃」、「超愛，吃完還要伸舌頭看一下有沒有紅紅的」。

還有一名網友自曝黑歷史，他表示，小時候就讀的小學沒有禁止學生吃紅芒果乾，「但我是真的吃檳榔，然後跟老師說是芒果乾」。