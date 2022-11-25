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連生4個女兒被提離婚！她第5胎「終於是男孩」老公非常高興

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江25歲胡姓女子連生4個女兒後，又懷上第5胎，老公竟因擔心她又要生女兒提出了離婚，並直接搬出家裡。胡女最近生下了第5胎，是個可愛的男孩，據說老公「非常高興」，還跑回了家裡。

根據《極目新聞》報導，胡女生於1997年，10多歲就來浙江打工，16歲時認識了一個老鄉後，兩人就在一起了，從2014年到2020年連生了4個女兒。她表示，夫妻兩人都在浙江臨海的眼鏡廠打工，生活條件比較困難，老公對她還有女兒又比較粗魯，所以夫妻關係不佳。

▲▼連生4個女兒被提離婚！她第5胎「終於是男孩」老公回來了。（圖／翻攝極目新聞）

胡女指出，今年她懷了第5胎，即將要生產的前兩個月，老公突然提出離婚，還從家中搬了出去，導致她只能挺著大肚子，一邊照顧4個女兒，一邊在工廠上班。

11月24日，胡女在醫院生下了第5個孩子，是個可愛的男孩。胡女提到，預產期本來還有一段時間，但幾個女兒都是提前生的，所以她估計這一胎也會提前，便早早有了準備。

胡女說，24日早上，她送完孩子上學後照常去眼鏡廠上班，當時就感覺到有些腹痛，估計當天會生，但她還是堅持上了一天班，當天下午5點下班後，還去接了女兒們放學。

▲▼連生4個女兒被提離婚！她第5胎「終於是男孩」老公回來了。（圖／翻攝極目新聞）

胡女說，在當地一些組織的勸說下，她老公這段時間回了幾次家，知道她要生產，老公24日這天也在家等著，傍晚6點左右，老公和小姑等人送她到了醫院，2歲的四女兒也一起到了醫院。

前四個都是女兒，這一胎終於生了個兒子。胡女提到，丈夫非常高興，但是，這個兒子能否留住丈夫的心，兩人的未來何去何從，這個家庭還能否保持完整，她也並不知道答案。

胡女強調，目前，她的心思和精力主要是照顧剛出生的嬰兒，未來只能走一步看一步。

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