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大S霸氣逆襲「沒力氣也懶得出軌」　底下1留言讚爆：本日最中肯

▲大S、汪小菲。（圖／翻攝自微博／《幸福三重奏》）

▲大S反擊「一人做事一人當，啥事衝我來」。（圖／翻攝自微博／《幸福三重奏》）

網搜小組／劉維榛報導

汪小菲母子檔玻璃心開戰大S，如今男方宣布休戰，還強調會把床墊燒了，「都過去了，咱們不再互相傷害了！」對此，大S再度親上火線喊話「一人做事一人當，啥事衝我來」，更澄清「沒力氣也懶得出軌」。文章曝光後，「鄉民女神」潔哥以15字做結論，引發網友讚爆。

汪小菲自21日開啟絕命砲彈掃射S家，他今稍早卻逆轉宣布休戰，在微博表示不再互相傷害了，甚至反過頭感謝大S，全文如下：

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「咱們夫妻一場，昨天我急了，是你發起的戰爭，說我不給家用逼的我上熱搜。我什麼都不想說了，床墊給丫燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了，你是媽媽，我感謝你。我什麼都不說了。」

對此，大S在粉專也發出6點聲明，包括「我和我妹不能吸毒」、「小菲提出的明細表不是我寫的，我也沒拿到4千多萬」、「小菲和我的婚姻沒經營好，因此我主動退出」、「維持或斬斷十年婚姻很難，本人沒力氣也懶得出軌」，最後大S也向男方語重心長喊話「一人做事一人當，啥事衝我來！」

▲▼大S 徐熙媛 。（圖／翻攝自FACEBOOK／大S 徐熙媛）

▲大S全文聲明。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛）

消息曝光後，引發大批網友朝聖力挺，「面對他們母子真累，還好你離開了，冷暴力，且最可怕的是，情緒就是心魔，情緒控管很糟他們家」、「好有肚量跟修養的女人，佩服+支持」、「格局大」、「你讓我見識到台灣女生的心臟強大」、「女生不是弱者好欺負的」、「這真的是自己打的文～光看字就覺得有大S的聲音」。

其中，「鄉民女神」潔哥（李秉潔）的留言獲得廣大共鳴，「這故事告訴我們，遇到媽寶男真衰小」。其他人紛紛笑酸「他應該還沒斷奶」、「本日最中肯」、「媽寶真的不要來耽誤別人人生」。

▼潔哥15字神回被讚爆！（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

▲▼（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛 ）

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