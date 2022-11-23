汪小菲慘虐大S！美女醫5點分析絕了「這不是八卦」　推爆非常認同

▲汪小菲隔空慘虐大S。（資料照／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

汪小菲未支付500多萬生活費，遭到前妻大S告上法院，而汪家母子檔狂轟S家，讓兩岸網友看傻眼。對此，也曾嫁入豪門的眼科醫師黃宥嘉列出5點精闢分析，引發一票網友共鳴狂喊「非常認同！」而最新消息指出，猛烈開啟戰狼式開撕的汪小菲，卻逆轉發文感謝大S，「都過去了，咱們不再互相傷害了！」

醫師黃宥嘉在粉專以「大S汪小菲事件之我見」為標題發文，她精闢列出5點分析：

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1、一票台灣人不衷心喜歡看到離婚的女人（前妻）好過。



2、不管結婚離婚都希望女人靠自己（男人靠小三？）。



3、人爛沒關係，只要有錢就好。做錯事的彌補誠信，只要涉及到金錢就變得次要，必須矮一截。



4、合約不重要、道德不重要、觀感不重要，錢最重要，「老子賴帳能不付就不付」竟然可以獲得認同。



5、不爽前妻離婚（再婚），還用前夫的家用費、贍養費。

▲汪小菲不滿大S再婚。（圖／取自汪小菲微博）

黃宥嘉接著提到，我們的社會不會譴責與促使離婚男人多付一點撫養費，讓小孩有更好的生活受教育的機會，「倒是對付很多...因前妻再婚『不願意再付的外遇離婚男』給予很大的理解！」文末，黃宥嘉也感嘆，大S與汪小菲的家務事「這不是八卦...是現代社會重要議題。」

文章曝光後，千名網友也引發共鳴回應，「黃醫師分析真好，昨天看明細分析，其實我覺得他付得起，付那些真的還好，有錢因為前妻過的更好，不爽付，真的只是人品問題而已」、「贊同，大家一直討論月付金額，他們生活水平就是那個樣子，我們普通人會覺得不可思議罷了，說到底就是耍無賴不爽付錢」、「社會不愛離婚女人好過，深表看法一針見血...最好妳過得淒慘、辛苦才符合期待」、「真的不是八卦，真的很嚴肅的社會議題」。

另有網友也直呼，「這也是兩岸政治議題的縮影，一邊戰狼不遵守承諾，一邊冷靜按法制走」。黃宥嘉也在底下回應，「對呀，有困難就再次協商，不是馬上撕毀承諾。」

不過最新消息是，汪小菲微博再度發文，表示願意休戰，也承諾不再互相傷害，「我什麼都不想說了，床墊給丫燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了，你是媽媽，我感謝你。我什麼都不說了。」

▼汪小菲逆轉發文，表示感謝大S。（圖／取自汪小菲微博）

