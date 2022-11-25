普丁當眾被拆台「爆氣摔筆」影片曝　盟友拒簽文件！大合照冷落他

▲普丁在集體安全條約組織峰會上爆氣摔筆。（圖／翻攝自推特@Gerashchenko_en）

記者張寧倢／綜合外電報導

由俄羅斯主導的「集體安全條約組織」（CSTO）23日於亞美尼亞首都葉里溫（Yerevan）召開峰會，不料俄國總統普丁竟然遭到所謂的「盟友」一再冷落，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）除了公開批評俄國更直接拒簽文件，讓普丁當場爆氣摔筆。

Nikol Pashinyan refused to sign a declaration following the Collective Security Treaty Organization (CSTO) summit.



In fact, it means that the CSTO has collapsed completely.



Putin dropped his pen, Lukashenko is shocked. pic.twitter.com/lqPwusW4Gi — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 24, 2022

根據美國「Insider」等外媒報導，普丁23日在葉里溫出席以前蘇聯國家為主的CSTO領袖峰會，但普丁卻在這場國際性峰會上被盟友3度冷落。亞美尼亞總理帕辛揚在開場演說中批評了CSTO的有效性，指責組織並未對亞美尼亞與非成員國亞塞拜然的衝突提供幫助。而CSTO之中的核心、最強大成員國就是俄羅斯，因此他這段發言被認為是衝著普丁而來。

▲普丁（右三）在峰會上進行大合照時，旁邊明顯被「留空位」。（圖／路透）

帕辛揚隨後拒絕簽署此次峰會的一份宣言草案，原因是宣言中旨在反對亞塞拜然的部分做得太少。烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）在推特轉發一段影片，可以看見普丁和CSTO成員國領袖圍坐圓桌，坐在他左邊的帕辛揚正在說話，普丁把文件拉向自己後就將筆摔在桌上，最後攤手表示不滿。坐在對面的白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表情也相當尷尬。

「Insider」指出，當所有出席峰會的領袖進行大合照時，帕辛揚又冷落一次普丁，他被安排站在普丁的右手邊，卻明顯站得離普丁比較遠，導致照片中兩人之間的距離比其他人的更寬，像是故意留了空位。

Putin was repeatedly snubbed at an international summit of countries meant to be Russia's friends https://t.co/G2JOM5wHNF — Military and Defense Insider (@MilDefInsider) November 24, 2022

▲集體安全條約組織峰會期間，亞美尼亞總理帕辛揚多次不給普丁面子。（圖／路透）

克里姆林宮表示，總統普丁和帕辛揚在峰會後舉行了「單獨會談」。根據報導，帕辛揚向普丁表示，CSTO同一次會議上做出許多決定，但在部分問題上無法達成一致，「我們應該就確保區域長期和平的問題進行磋商」。不過，他也認為亞美尼亞與俄羅斯的關係發展迅速，由於物流運輸的改變，今年亞美尼亞對俄出口就增長了8成，為整體經濟合作創造新機會。

普丁聞言則說，這次CSTO峰會「幾乎不可能就所有問題達成協議，但整體而言，這次峰會的工作是非常密集且有益處的。」

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