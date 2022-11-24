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普丁再傳身體亮紅燈！手背出現「詭異紫斑」　緊抓桌沿雙腳顫抖

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁再次被傳健康亮紅燈。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯總統普丁健康不佳的傳聞甚囂塵上，西方媒體也不止一次拍到他在公開場合抽搐或站不穩，甚至有人聲稱普丁可能患上了癌症與帕金森氏症。儘管克里姆林宮一再否認相關消息，但媒體最近再次發現他的手上出現奇怪的斑點，而且還得不時抓著東西支撐身體重量，讓外界再次懷疑他的身體可能真的出現了狀況。

綜合英媒報導，普丁在當地22日與古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）會面時，被媒體拍到他的雙腳一直止不住地發抖，而且身材也略微有些浮腫，手上還出現了奇異的紫色斑點。

隔天，普丁與俄羅斯寡頭馬澤平（Dmitry Mazepin）見面時，也被人發現他無法支撐自己的身體重量，必須在談話時緊緊抓住桌子。

如今已高齡70歲的普丁，過去一直都在維持他「壯漢」的形象，但他近年卻一直被人發現他走路一拐一拐，甚至還放棄了「陽剛的形象」，在膝蓋上披著毛毯保暖。今年10月，普丁也在一支視察動員軍訓營的影片中，被拍到手背疑似有靜脈注射後留下的印記，更讓外界揣測普丁是否真的罹癌或身體出現嚴重疼痛。

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