陸射擊妹奪東奧首金　鄰居爆：射氣球太準「老闆求她別再來了！」

▲鄰居爆料楊倩以前就是村子的「氣球殺手」，射到老闆求她別再來了。



記者蔡紹堅／綜合報導

東京奧運第一個金牌24日上午由大陸射擊選手楊倩在「女子10公尺空氣步槍」項目拿下。大陸媒體先前曾赴楊倩的老家採訪，她的鄰居透露，楊倩是村子裡的「氣球殺手」，在打氣球攤位上百發百中，把娃娃全部換光光，嚇得老闆求她「能不能不打了！」

根據《新京報》報導，楊倩的老家位於浙江省寧波市姜山鎮陽家弄村，鄰居邵大媽表示，楊倩從小就顯露出射擊天賦，農忙結束時，會有打氣球送娃娃的攤販過來，楊倩是「打一槍準一個，打一槍準一個」，把娃娃全都換光了，嚇得老闆求她「妳能不能不打了！」

▼楊倩拿下東奧第一個金牌，接下來還將參加團體賽。（圖／翻攝新華社）



邵大媽還說，楊倩換到娃娃之後，把娃娃全都分送給村子裡面的小朋友，小朋友太高興了，還會求她「楊倩姊姊幫我也打一個！」

楊倩現年21歲，射擊生涯始於2011年，當時就讀小學4年級的她被選入寧波體校射擊隊，很快展現出天賦，在在多項青少年比賽中嶄露頭角，並進入清華附中馬約翰特長班，被清華大學射擊隊特招，後更在2019年入選大陸國家隊。

拿下東京奧運金牌之後，楊倩表示，她在比賽過程中並沒有過多關注成績，但不可避免地也聽到了現場的報靶聲，「沒有時間想太多，只是繼續專注，投入到自己的動作中。雖然特別緊張，也盡力控制好自己的心情。」

楊倩還說，其實自己也沒有大家看到的那樣冷靜，只是在平復緊張心情方面做得比較好，「無論是資格賽還是決賽，我都在不斷調整心情、心態，通過一些心理暗示法，慢慢平復緊張心情。」

按照賽程安排，楊倩還將和隊友們一起參加10公尺氣步槍混合團體的比賽，她強調，「我還要更加努力，不能夠因為取得了短暫的勝利而放鬆警惕。要繼續投入到後面的訓練中，為接下來的比賽做準備。」