台7乙推頭對撞！Mazda遭Toyota擊墜　車頭全毀「維修至少50萬」

▲Corolla Sport轉向不足迎面撞上Mazda CX-5。（翻攝自YouTube／小萊姆Small Lyme）

記者劉人豪／桃園報導

「彎得過拓海，彎不過填海」，在台七乙9K追焦勝地，日前發生一起Toyota Corolla Sport(Auris)，撞上Mazda CX-5的車禍事故，Corolla Sport過彎時疑似轉彎時速度過快轉向不足(俗稱推頭)，衝到對向車道迎面撞上CX-5。

YouTube頻道「小萊姆Small Lyme」19日分享了一段台七乙拍攝的影片，可看到白色Corolla Sport過彎的時候，疑似速度太過失去控制，往彎道外側偏移，撞倒中間的防撞桿後衝往對向車道，此時有一輛鐵灰色的CX-5迎面而來，雙方迎面撞上車頭全毀。

▲CX-5受損相當嚴重，修起來可能要40、50萬。（翻攝自YouTube／小萊姆Small Lyme）

▲Corolla Sport車頭全毀。（翻攝自YouTube／小萊姆Small Lyme）

現場民眾看到發生事故後，紛紛上前幫忙指揮交通，避免後方車輛沒注意到再次造成車禍。小萊姆上前查看車禍狀況，雙方車輛安全氣囊都爆開，CX-5大樑受損，引擎應該也有受損，「修理起來要不少錢，前面避震什麼都去了」，後座有裝兒童安全座椅，所以車禍後小朋友基本上沒有什麼狀況，並說Mazda差不多要報廢了，「沒花40、50萬也修不起來」。

▲後座有兒童安全座椅，小孩子事後無礙。（翻攝自YouTube／小萊姆Small Lyme）

網友看完影片後也紛紛留言「飆的時候很有氣魄，賠的時候不知道會不會很有氣魄」、「相信馬自達車主當下嚇到不輕」、「小朋友超無辜還好沒事」、「再次證明為什麼兒童安全座椅這麼重要」、「實際路上撞擊測試真的很精采」。