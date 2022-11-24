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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園塞爆！蔡英文晚上輔選　在地人怨一早就封路：火氣比晚會熱情

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬出席1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。（資料照／記者林敬旻攝）

記者沈繼昌、劉人豪／綜合報導

桃園市長候選人鄭運鵬，今(24日)晚上18點30分將舉辦「桃園八德勝選晚會」，總統蔡英文以及桃園市長鄭文燦都會到活動地點三元宮參加，不過主辦單位早上8點左右就在附近設置反光錐封路，讓不少當地上班族、送孩子上學的民眾頻頻抱怨「上班、上課都遲到」、「大家的火氣絕對會比你的晚會還要熱情」。

▲▼鄭運鵬舉辦八德勝選晚會。（圖／翻攝自Facebook／翻攝鄭運鵬）

▲鄭運鵬舉辦八德勝選晚會。（圖／翻攝自Facebook／翻攝鄭運鵬）

網友在當地臉書社團「記憶八德」發文指出，早上8點建國路往三元宮方向就開始大塞車，連建興街都塞住，「聽說是晚上有大型晚會，所以單側一早就封路」。

八德三元宮為桃園市八德區最古老的廟宇，位在八德區人口密集的地方，主辦單位在上午就開始封閉部分車道，引來民眾抱怨。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／記憶八德）

▲網友在當地臉書社團發文抱怨大塞車。（圖／翻攝自Facebook／記憶八德）

其他網友得知這個消息後，紛紛留言「塞到翻掉，上班、上課都遲到了」、「週邊完全沒有人指揮」、「晚上的事為什麼一大早就要交通管制」、「害我用走的去興豐路公托，連機車也動彈不得」，還有人指出「昨晚就封囉」、「舞台根本不需要那麼早架設」、「大家的火氣絕對會比你的晚會還要熱情」。

對此，鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，對於今天八德晚間選前之夜活動造成市民朋友交通困擾，競選辦公室表達最誠摯的歉意。因活動舞台搭建等需求，故採提前施作的方式以確保現場設施的安全，對於市民朋友因此有交通上的延遲深感抱歉。黃韋鈞補充，今日活動將於晚間八點前結束，屆時也會在第一時間委請廠商撤除相關設備，儘速歸還路權。

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