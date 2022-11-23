內壢選前晚會大爆棚　鄭運鵬：用選票珍惜八年好成績

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，在選前於內壢舉辦選前晚會，現任市長鄭文燦等人到場支場，現場也湧入大批民眾相挺。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

桃園市長候選人鄭運鵬昨（22日）晚間於內壢文化公園舉辦內壢選前晚會，現場超過千名鄉親現身力挺，人更多到站滿會場旁走到，大家齊呼「票投鄭運鵬」，展現鄭運鵬的高人氣與大團結的氣勢。桃園市長鄭文燦，市議員徐景文、彭俊豪，市議員候選人黃崇真、張曉昀、魏昀也到場支持。鄭運鵬說，相信桃園市民比較得出來，鄭文燦這八年一定比國民黨朱立倫、吳志揚執政十三年要好，希望大家在四天後，能用自己的選票把好成績珍惜下來。

鄭運鵬致詞時提到，這幾個月來，張善政提不出政策，只會把桃園講得一文不值，跟他的好搭檔韓國瑜四年前在高雄一模一樣。韓國瑜選舉時嫌高雄又老又窮、坑坑洞洞，善良的高雄市民給韓國瑜機會，他卻什麼都不做。原本的高雄市民很有光榮感，但韓國瑜一上任，高雄原先第一名的滿意度馬上吊車尾，讓高雄市民花了兩年才讓高雄重回軌道，呼籲桃園千萬不能重蹈高雄覆轍。

鄭運鵬強調，罵人不會讓桃園進步，建設才會。希望市民給他機會，讓他接棒鄭文燦的五星級施政，建設要更大，照顧要更細，大要大到讓護國神山到桃園，讓台積電投資桃園幾千億，桃園產業能夠大進化；更要多三條線捷運線、三個國道交流道，並且讓所有通勤族能用1200元的月票搭火車、捷運、客運級公車等，方便大家通勤北北基桃生活圈。

鄭文燦一上台便說到，如果不是鄭文燦與鄭運鵬，機場捷運不會通車，老街溪也不會變乾淨。大家現在已經習以為常的市民卡、天幕、社會住宅、親子館與共融公園等建設也不會存在。鄭文燦說到，鄭運鵬專心提出政策與政見，對手卻整天罵桃園，今天甚至抹黑他丟了十億影響地下賭盤，對手編得出這樣的故事，顯然對這種旁門左道相當熟悉，更是以小人之心度君子之腹。他這八年來正派執政、正道而行，反觀只有對手這些不正的人，才會想出這麼多的奧步。

鄭文燦也說到，他的任期只剩三十幾天，這八年來他盡全力，一天當三天用。他更透露，他的太太私下問他，朋友們都稱他鋼鐵市長，為何回家就睡著，鄭文燦笑說，就是因為每天都認真工作，回家就沒電了，而他最大的滿足即是最愛的故鄉桃園，一天比一天更進步。他呼籲最後階段，大家要全力拉票，一人拉十票，集中選票不要浪費，才不會讓國民黨舊派系再回到桃園。期盼大家用選票肯定桃園、肯定鄭文燦八年的努力，讓鄭運鵬站在他肩膀上做得更多、更好、更快。