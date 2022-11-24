iPhone 15系列新配備！供應商曝將採用新鎖定、音量鍵

▲iPhone 15預計取消實體音量鍵。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據巴克萊銀行（Barclays）的調查指出，蘋果供應商 Cirrus Logic 先前透露的訊息，暗示明年 iPhone 15 Pro 機型將配備觸覺按鈕，也就是將取消物理性的案件，改用壓力類型的按鈕。

Cirrus Logic 在本月給股東的一封信中提到，將繼續與戰略客戶接洽，並預計明年將在智慧手機中推出一種新的 HPMS 零件。HPMS 指的是 Cirrus Logic 的高性能混合信號晶片，其中包括用於 iPhone 中 Taptic Engine 的觸覺驅動器。

Cirrus Logic 首席執行官 John Forsyth 也表次，這一新零件上市的時間範圍縮小到明年下半年，這將與明年 9 月推出的 iPhone 15 Pro 的時間一致。在上週的一份投資者報告中，巴克萊分析師 Blayne Curtis 和 Tom O'Malley 表示，Cirrus Logic 提到的新組件很可能是 iPhone 15 Pro 觸覺按鈕中觸覺引擎的一部分。

先前天風國際分析師郭明錤表示，iPhone 15 Pro 機型將採用固態音量和電源按鈕。郭明錤表示，iPhone 15將配備的 Taptic Engines，可提供觸覺反饋來模擬按下按鈕的感覺，類似於最近 iPhone SE 機型上的Home鍵或新款 MacBook 上的 Force Touch 觸控板。