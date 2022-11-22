iPhone 15外觀將有新設計？爆料：採用鈦金屬、弧形邊框

▲外媒指出，iPhone 15可能採用弧形邊框。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒最新報導，2023 年 iPhone 將採用帶有弧形後緣的鈦合金底盤，取代現有的方形設計。據 Twitter 用戶@ShrimpApplePro 稱， iPhone 15的邊緣將有新設計，類似於蘋果最新 14 吋和 16 吋 MacBook Pro 機型外殼的底部邊緣。作為參考，iPhone 14型號使用帶有方形邊緣的平面設計，這讓人想起 ‌iPhone‌ 4。目前最後一款採用弧形邊緣的機型是 ‌iPhone‌ 11。

根據外媒MacRumors報導，這不是第一次聽到有關蘋果將發布鈦金屬 ‌iPhone‌ 的謠言。iPhone 14‌ 的傳言中，也有指出iPhone 14 Pro和 ‌iPhone 14 Pro‌ Max 將採用鈦合金機身，但這並沒有得到證實，最後所有 ‌iPhone 14‌ 型號的機身都由鋁和不銹鋼製成。

然而，蘋果最近對其產品使用鈦金屬外殼的可行性進行了調查，其中包括與在未來的 MacBook、iPad 和 iPhone 中使用具有獨特性能的加工鈦相關的專利。與不銹鋼相比，鈦具有相對較高的硬度，使其更耐刮擦，其剛度使其經久耐用，可以承受彎曲。

然而，鈦的強度也使其難以蝕刻，因此蘋果開發了一種噴砂、蝕刻和化學工藝，可以為鈦外殼提供高光澤度的表面處理，使外觀更好看。蘋果還一直在研究使用薄氧化物表面塗層，以減少指紋的出現。

如果最新報導準確無誤，這將是蘋果首次在 iPhone 和 iPad 中使用鈦。蘋果最近的 Apple Watch 型號（如Apple Watch Ultra ）中使用鈦作為外殼材料，實體Apple Card由鈦製成，但最新的 iPhone 和 iPad 由不銹鋼和鋁製成。

預計 iPhone 15 型號可能會在 2023 年 9 月登場，其尺寸與 iPhone 14 系列相同，並配備 USB-C 而不是 Lightning、固態音量和電源按鈕、新的鏡頭技術以及適用於所有型號的動態島設計。