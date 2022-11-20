調查：果粉iPhone15許願　「mini」回歸、設計大改款

▲蘋果公司（Apple）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

距離iPhone 15上市時間至少還有10個月以上，但市場調查機構SellCell公佈的最新調查報告，美國蘋果用戶仍希望未來iPhone會有「mini」型號，最期待iPhone 15採用全新設計，更有一成以上的果粉希望動態島擴展到整個iPhone 15系列機型。

知名蘋果產品討論網站《MacRumors》指出，SellCell調查了在美國2500名蘋果手機使用者，有6.6%的人表示喜歡更小的設備，不會購買iPhone 14 Plus、更有8.5%的人希望看到「mini」外形在iPhone 15陣容中回歸，35.2%的受訪者表示，他們最渴望看到設備的設計大改，而30.3%的人最希望看到新的顏色選擇。

28.8%的人希望看到EarPods和電源適配器等配件的回歸，23.9%的人希望iPhone 15擁有潛望式變焦攝像鏡頭，23.6%的人希望看到Touch ID的回歸，20.3%的人希望iPhone改用USB-C，11.7%的人希望動態島擴展到整個iPhone 15系列機型。

當被進一步詢問及是否喜歡iPhone 14 Plus時，20.4%的受訪者表示他們已經有一台或計劃很快購買一台。22.5%的人說它太貴了，12.1%的人說它太大了，7.8%的人說與iPhone 14 Pro相比，它的功能組合不好。

至於今年聖誕節假期最受歡迎的蘋果設備是iPhone，37.4%的調查對象計劃在節日前購買一台；AirPods以18.7%的受訪者排名第二，其次是Apple Watch，佔16.3%。HomePod mini是聖誕節最不受歡迎的蘋果設備，只有2.9%的受訪者計劃購買。還值得注意的是，40.6%的受訪者沒有計劃在假期購買蘋果設備。