全機身鈦金屬！iPhone 15 Ultra最新渲染圖曝光

▲iPhone 15 Ultra渲染圖。（圖／取自creativebloq）

記者陳俐穎／綜合報導

在iPhone 14 Pro Max發布之後沒多久，就傳出了iPhone 15 Ultra將升級採用鈦金屬材質框架，搭載台積電3nm製程工藝的A17處理器，記憶體將升級至8GB，此外，也有爆料者放出iPhone 15 Ultra的鈦金屬渲染圖，和iPhone 14 Pro Max整體設計風格相近，但整個機身背部採用四鏡頭影像組合，整個機身採用了大量的鈦金屬一體壓鑄成型。

iPhone 15 的高階版本，可能命名為「Ultra」，將採用前置雙自動對焦鏡頭靈動島設計，影片拍攝將支持8K，全機身將大量採用Taptic Engines模擬按鍵，後置鏡頭依然是4800萬像素，全新加入潛望式長焦鏡頭，採用Type-C充電接口，充電速度也會相應提升。

根據先前的爆料，iPhone 15 Ultra的綜合成本將會大幅提升，其頂配的售價有可能接近8萬元以上。

根據最新的渲染圖，iPhone 15 Ultra採用全鈦金屬機身一體成型壓鑄，背部採用四鏡頭方案，整體機身配色採用鈦金屬原色配置機身上的按鍵和鏡頭部分採用了類似紅銅色的金屬配色。機身側面保留了SIM卡卡槽，其底部的喇叭開孔也出現了全新的設計。iPhone 15 Ultra採用iPhone 14 Pro Max的靈動島設計，但靈動島體積變小了許多。整體看起來十分精緻。