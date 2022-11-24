5G版《向左走向右走》開演！動態捕捉+AR投影　幾米繪本世界重現

▲幾米音樂劇《向左走向右走》心電感應版，結合5G科技、動態捕捉技術、擴增實境等。（圖／兩廳院提供）



記者林育綾／台北報導

5G科技加持表演藝術，幾米音樂劇《向左走向右走》心電感應版將於兩廳院國家戲劇院演出，此次除了以5G專網傳輸，達到「毫秒等級」延遲性表現；還有動態捕捉技術，結合擴增實境(AR)應用，讓幾米的繪本世界變得更立體和深邃，男女主角魏如萱、蔡旻佑也驚歎，「這次真的很不一樣，大家一定要來看！」

國家兩廳院近年加速數位轉型，在文化部、數位發展部、經濟部支持下，偕同資策會積極推動場館5G軟硬體升級計畫，繼2021年首次以大型戶外跨域展演《神不在的小鎮》，創下線上線下逾25萬觀眾參與的紀錄後，今年再度結合經典音樂劇及5G數位科技，推出幾米音樂劇《向左走向右走》心電感應版，11月27日起一連演出8場，將音樂劇推向另一個觀演新境界。

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此次《向左走向右走》心電感應版，在5G科技支援上有兩大亮點，第一是讓複雜舞台變形，還有高畫質AR投影，充分運用5G大頻寬優勢，加上藝術科技，同時運用廳院空間，進行大廳及主舞台「異地即時共演」，打破音樂劇既有演繹方式，舞台場景更3D化，空間感更深邃，帶給觀眾全新的觀演感受。

而兩廳院所建立的毫米波5G專網，涵蓋室外及室內，搭配12台光學動態捕捉影像辨視攝影機群，讓大廳及主舞台雙現場呈現「低延遲、即時互動」，延遲時間從原先平均大於1秒，大幅降低至400毫秒以下。

▲《向左走向右走》心電感應版，舞台場景更3D化，空間感更深邃，還有「異地即時共演」帶來全新觀賞體驗。（圖／兩廳院提供）

《向左走向右走》心電感應版，改編自幾米同名暢銷繪本，由人力飛行劇團、財團法人數位藝術基金會共同製作，資策會技術協辦；同時搭配仙草影像所設計的動畫角色，創造出高度擬真的「虛擬分身」，像是繪本中的貓咪，是由動捕演員在劇場外的大廳同步演出。

▲▼數位發展部部長唐鳳、文化部政務次長蕭宗煌，體驗動態捕捉技術。（圖／兩廳院提供）

故事描述一對因命運總是錯身而過的單身男女，揪心動人的情節自2008年首演至今，累積無數劇迷。導演黎煥雄表示，這是部溫暖的作品，從首演到現在十多年來，做了許多調整，希望能彰顯角色的溫度；而這次加入數位技術的運用，不僅讓原本簡約的舞台增添了想像空間，也創造了更符合角色心境的視覺效果。

《向左走向右走》心電感應版將於11月27日～12月4日於國家戲劇院連續演出8場，12月2日特別規劃舞台導覽活動，帶領觀眾體驗劇場5G的技術運用。男女主角魏如萱、蔡旻佑也說，「這次真的很不一樣，大家一定要來看！」