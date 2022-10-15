療癒登場！中華郵政推「幾米系列集郵商品」　10／20起發售

▲中華郵政推「幾米系列集郵商品」。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

知名繪本作家幾米療癒作品溫暖許多人，中華郵政以幾米所繪「感恩郵票小全張—向防疫人員致敬」為發想主軸，精選其繪本創作圖樣結合郵政元素推出「幾米系列集郵商品」，包括絲巾、帆布書包、提袋等，10月20日起正式開賣。

其中幸福郵你絲巾圖案選用幾米繪本的小黃花插畫，在大片黃色系面積中展現小女孩與狐狸間的小幸運，每組售價880元。幸福郵你帆布書包信箱款為斜背郵差包，圖案採用幾 米繪本「等待一封信」插畫，使用12N環保帆布材質，袋子掀蓋設計強力磁鐵吸扣，售價600元。

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幸福郵你帆布書包感恩款為大容量立體包，圖案採用 「感恩郵票小全張—向防疫人員致敬」設計，使用14N環保帆布材質， 袋口處設計按壓式鈕扣，每個售價600元。

幸福郵你提袋感恩款為大容量T形袋托特包，每個售價300元。幸福郵你提袋花朵款為T形袋拉鏈收納包， 圖案選用幾米繪本的小黃花插畫，每個售價300元。

此外，幸福郵你提袋限量款為T形袋托特包，每個售價300元，該商品發售日上午9時起僅限於集郵電子商城販售。另幸福郵你吸水杯墊有方形、圓形等2款，圖案分別選用幾米繪本的花朵與小女孩插畫，每個售價100元。