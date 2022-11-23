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限時1天爽喝！超商「大杯特濃美式」下殺34元　特濃拿鐵也只要40元

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出黑五咖啡優惠，Hi Café大杯特濃美式5杯169元、Hi Café大杯特濃拿鐵5杯199元。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

這周五（25）就是就是黑五購物節了，就有超商祭出限時1日「黑五咖啡優惠」，最受民眾喜愛的特濃美式下殺每杯只要34元、特濃拿鐵40元，直接替荷包省一波，且冰熱可任選、兌換期限長達2個月，可以慢慢享用。

萊爾富推出黑五購物節咖啡優惠，11/25限時1天於全台萊爾富門市及Hi-Life VIP APP整買零取開賣，可享Hi Café大杯特濃美式「5杯169元」、Hi Café大杯特濃拿鐵「5杯199元」（冰熱任選），等於每杯特濃美式只要34元、特濃拿鐵40元，兌換期限長達2個月。

▲▼萊爾富開賣車輪餅。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開賣車輪餅紅豆、奶油口味。

喝咖啡配車輪餅超幸福！萊爾富即日起於全台逾800家門市開賣車輪餅，販售經典紅豆、奶油口味，每一顆都餅皮香酥、餡料飽滿；為了慶祝新品上市，即日起至12/13前推出新品專屬嚐鮮價，原價單顆25元，活動期間可享「任選2顆39元」。

▲▼大苑子草莓季來了。（圖／記者蕭筠攝）

▲大苑子冬季限定2大草莓飲品重磅回歸。（圖／記者蕭筠攝）

大苑子「草莓季」搶先報到，這次先把去年熱賣的「莓好時光」、「莓好花漾」搬出來，首推最欠喝的「莓好時光」，是草莓搭配許慶良鮮乳的組合，每一口還能吸到草莓果肉，濃郁爆表，而喜歡清爽口感的則不能錯過「莓好花漾」，使用青茶作為基底搭配草莓，還放了滑順愛玉增添口感，通通要喝到，即日起於39門市搶先開賣，12/8起全台門市上市。

▲▼大苑子「莓好時光」、「莓好花漾」回來了 。（圖／大苑子提供）

▲「莓好時光」、「莓好花漾」 通通吃得到草莓果肉。（圖／大苑子提供）

搶先販售門市有基隆義二店、士林文林店、台北天母店、市府夢想店、永和樂華店、板橋中山店、林口長庚店、土城延和店、三重五華店、三峽和平店、新竹新豐店、新竹南大店、新竹清大店、南崁店、大雅學府店、太平樹孝店、台中一中店、台中世貿店、台中忠孝店、台中昌平店、台中南屯店、台中黎明店、西屯中科店、霧峰店、清水店、逢甲福星店、豐原三民店、彰化大埔店、南門店、埔里店、西螺店、虎尾中正店、嘉義站前店、台南東寧店、台南崇德店、永康中華店、高雄文橫店、高雄瑞隆店及鳳山中山店。

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