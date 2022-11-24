黑五購物節要來了！4大超商「咖啡飲品優惠」快看　買1送1爽喝

▲7-11推出指定咖啡飲品買1送1、買2送1優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

迎接黑五購物節，許多業者陸續推出優惠，以下就整理4大超商祭出的「黑五咖啡飲品優惠」懶人包，不僅有濃萃美式、黑糖珍珠撞奶等可享買1送1，還有多款組合優惠價，趕快把握便宜先買。

●7-11

7-11門市推出黑五買1送1優惠，11/25起至11/27止限時3天，買1送1品項有咖啡飲品、泡麵及零食等共超過30款夯品，其中咖啡飲品有CITY CAFE濃萃美式(冰/熱)、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(冰/熱)、CITY TEA香鑽水果茶(冰/熱)及不可思議氮氣冷萃咖啡。CITY CAFE濃萃拿鐵(冰/熱)則有買2送1折扣。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取即日起至11/29前也有優惠，共有11款咖啡飲品可享「任選買5送2」，品項為脆酷摩卡咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、巧克力可可歐蕾、CITY CAFE濃萃拿鐵、CITY CAFE 濃萃美式、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶、CITY CAFE蜂蜜拿鐵、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA冰燕麥奶茶、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶。

●全家

全家即日起至11/25前於APP隨買跨店取祭出「3大飲品優惠」，包括「Let’s Café大杯單品美式2杯99元」、「大杯單品拿鐵3杯199元」及「私品茶65元飲品任選2杯99元」，其中，單品美式可是直接下殺55折喝，肯定不能放過，每人限購2組，且開放寄杯、互換冷熱，可兌換至2023/1/31止。

11/25起至11/27止則再加碼推「酷繽沙任選口味買2送1」、「Let’s Café醇黑厚可可飲（大冰／中熱）買2送1」等2大好康，每人限購1組，可兌換至2023/2/24。

▲全家單品美式下殺55折。（圖／全家提供）



●萊爾富

萊爾富全台門市與Hi-Life VIP APP整買零取推出黑五咖啡優惠，11/25限時1天，可享Hi Café大杯特濃美式「5杯169元」、Hi Café大杯特濃拿鐵「5杯199元」（冰熱任選），等於每杯特濃美式只要34元、特濃拿鐵40元，兌換期限長達2個月。

▲萊爾富推出黑五咖啡優惠，Hi Café大杯特濃美式5杯169元、Hi Café大杯特濃拿鐵5杯199元。（圖／萊爾富提供）

●OK mart

OK mart全門市於11/25祭出限時1天「大杯莊園級美式、拿鐵同品項（含濃厚系列）買2送2」，另外，即日起至11/25前於OK mall雲端商城還有「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買10杯打5折」優惠。

▲OK mart推出買2送2、買10杯5折優惠。（圖／OK mart提供）