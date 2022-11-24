　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

黑五購物節要來了！4大超商「咖啡飲品優惠」快看　買1送1爽喝

▲▼7-11咖啡,黑五購物節優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11推出指定咖啡飲品買1送1、買2送1優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

迎接黑五購物節，許多業者陸續推出優惠，以下就整理4大超商祭出的「黑五咖啡飲品優惠」懶人包，不僅有濃萃美式、黑糖珍珠撞奶等可享買1送1，還有多款組合優惠價，趕快把握便宜先買。

●7-11

7-11門市推出黑五買1送1優惠，11/25起至11/27止限時3天，買1送1品項有咖啡飲品、泡麵及零食等共超過30款夯品，其中咖啡飲品有CITY CAFE濃萃美式(冰/熱)、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(冰/熱)、CITY TEA香鑽水果茶(冰/熱)及不可思議氮氣冷萃咖啡。CITY CAFE濃萃拿鐵(冰/熱)則有買2送1折扣。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取即日起至11/29前也有優惠，共有11款咖啡飲品可享「任選買5送2」，品項為脆酷摩卡咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、巧克力可可歐蕾、CITY CAFE濃萃拿鐵、CITY CAFE 濃萃美式、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶、CITY CAFE蜂蜜拿鐵、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA冰燕麥奶茶、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶。

●全家

全家即日起至11/25前於APP隨買跨店取祭出「3大飲品優惠」，包括「Let’s Café大杯單品美式2杯99元」、「大杯單品拿鐵3杯199元」及「私品茶65元飲品任選2杯99元」，其中，單品美式可是直接下殺55折喝，肯定不能放過，每人限購2組，且開放寄杯、互換冷熱，可兌換至2023/1/31止。

11/25起至11/27止則再加碼推「酷繽沙任選口味買2送1」、「Let’s Café醇黑厚可可飲（大冰／中熱）買2送1」等2大好康，每人限購1組，可兌換至2023/2/24。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家單品美式下殺55折。（圖／全家提供）

●萊爾富

萊爾富全台門市與Hi-Life VIP APP整買零取推出黑五咖啡優惠，11/25限時1天，可享Hi Café大杯特濃美式「5杯169元」、Hi Café大杯特濃拿鐵「5杯199元」（冰熱任選），等於每杯特濃美式只要34元、特濃拿鐵40元，兌換期限長達2個月。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出黑五咖啡優惠，Hi Café大杯特濃美式5杯169元、Hi Café大杯特濃拿鐵5杯199元。（圖／萊爾富提供）

●OK mart

OK mart全門市於11/25祭出限時1天「大杯莊園級美式、拿鐵同品項（含濃厚系列）買2送2」，另外，即日起至11/25前於OK mall雲端商城還有「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買10杯打5折」優惠。

▲▼OK mart雙11優惠。（圖／業者提供）

▲OK mart推出買2送2、買10杯5折優惠。（圖／OK mart提供）

►在家吃到「祖傳密製紅燒牛肉麵」！6分鐘上桌太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
爆乳候選人「2原因」被讚有料：比大多數人好太多
一代廟會傳奇車禍亡！留下美妻禮生、2寶　好友悲憶不捨人才
德國選手「詭異跑姿」疑嘲笑日本挨轟！　自家人怒：笑不出來
王菲爆情變謝霆鋒！　摀嘴痛哭走出大樓
汪小菲「真實脾氣」有端倪！　大S洩他婚前1舉動
獨／軍官深夜帶人妻進營區！　夫曝影像怒控：基地變摩鐵
取消尾牙！　公司改「1補償方案」一票超羨慕
青山宮顧問車禍亡！妻PO全黑文「天快塌了」　鳳梨留言節哀

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

黑五購物節要來了！4大超商「咖啡飲品優惠」快看　買1送1爽喝

冬天脖子沒顧好恐猝死！用「高科技」保健超省力

好市多黑五第4波懶人包！服飾、酒類下殺　打造家庭劇院5千有找

東森購物「鋅C望」換季保健隨身必備　全家便利商店熱賣中

麥當勞、繼光香香雞買1送1！　11大速食店「感恩節優惠」懶人包

快筆記！　超商限時1天「大杯美式、拿鐵買2送2」

限時1天爽喝！超商「大杯特濃美式」下殺34元　特濃拿鐵也只要40元

粵菜天牌阿一鮑魚推「四大珍饈富貴團圓年菜」 東森購物獨家開賣

【廣編】麥卡倫年度鉅獻阿拉比卡之旅　共創威士忌品酩新體驗

全聯火鍋祭第2件5折！「吃鍋神器」千元有找、洗碗機最低0元換購

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

歐尼爾開酸魔獸來台打球　本人高EQ回：停止仇恨吧

黑五購物節要來了！4大超商「咖啡飲品優惠」快看　買1送1爽喝

冬天脖子沒顧好恐猝死！用「高科技」保健超省力

好市多黑五第4波懶人包！服飾、酒類下殺　打造家庭劇院5千有找

東森購物「鋅C望」換季保健隨身必備　全家便利商店熱賣中

麥當勞、繼光香香雞買1送1！　11大速食店「感恩節優惠」懶人包

快筆記！　超商限時1天「大杯美式、拿鐵買2送2」

限時1天爽喝！超商「大杯特濃美式」下殺34元　特濃拿鐵也只要40元

粵菜天牌阿一鮑魚推「四大珍饈富貴團圓年菜」 東森購物獨家開賣

【廣編】麥卡倫年度鉅獻阿拉比卡之旅　共創威士忌品酩新體驗

全聯火鍋祭第2件5折！「吃鍋神器」千元有找、洗碗機最低0元換購

國內首度檢出H5N1禽流感病毒　農委會：初步認定病毒未擴散

徵信社副總「受託赴陸潑硫酸」！被逮遭囚逾8年　返台被判刑免關

選前金融掃黑！洗錢95億...開保時捷戴8百萬名錶　首腦豪奢度日

獨／軍官夜帶人妻入營　軍方曝2hrs真相...人夫控家庭破碎要告

扣汪小菲存款討500萬鬧風波　「公文旅行中」大S還拿不到錢

路上驚見女騎士「全裸」飆哈雷！離譜畫面曝光　下秒闖紅燈遭逮

早期沒Google 地圖怎找路？　網憶當年：路邊薄紗姊姊是救星

永田颯太郎樂天感謝祭秀中文：不想讓台灣丟臉

嘉義爆乳候選人田慎節「2原因」被讚有料：比大多數人好太多

史卓曼下「勞力士大挑戰」　守護者麥肯齊為名錶拚出生涯年　

消費熱門新聞

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

11大速食店感恩節限定優惠懶人包

限時3天！超商咖啡飲品、泡麵「買1送1」

黑五第三天優惠品滿場！購物車越疊越高不斷COMBO

好市多黑五第4天！筆電、羽絨外套下殺

好市多黑五　日本境內版全年最殺

繼光香香雞「炸雞買1送1」只有8天

好市多「黑五第4波」優惠品曝光

超商限時1天美式、拿鐵買2送2！

頂呱呱「原味1斤雞」連5天搶吃！

Switch寶可夢朱紫特仕機　黑五殺到只賣1070元

黑五首日　老司機繞場觀察超值好物等開盤

讓Wi-Fi滿屋凱擘大寬頻全新升級

限時超商特濃美式34元、特濃拿鐵40元

更多熱門

相關新聞

GODIVA連3天「霜淇淋第2支半價吃」

GODIVA連3天「霜淇淋第2支半價吃」

準備衝了！人氣比利時巧克力品牌「GODIVA」驚喜祭出「巧克力霜淇淋第2支半價」優惠，且口味不限，無論想吃濃醇黑巧克力、白巧克力還是綜合版雙重巧克力通通沒問題，明（25）日起限時3天登場。

八色烤肉min插旗高雄漢神巨蛋

八色烤肉min插旗高雄漢神巨蛋

11大速食店感恩節限定優惠懶人包

11大速食店感恩節限定優惠懶人包

超商限時1天美式、拿鐵買2送2！

超商限時1天美式、拿鐵買2送2！

「點點心」11/25進駐大江購物中心

「點點心」11/25進駐大江購物中心

關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠黑五購物節

讀者迴響

熱門新聞

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

「一代廟會傳奇」隕落　重機後載15歲少年雙亡

小S「公開5mins影片」曝真實心聲！

Toyz大麻案宣判未出席　法官判刑4年2月

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

張蘭聲明露餡！大S握汪小菲不利數據

行政院發錢了！妹子一早爽爆「帳戶驚收6000元」

德國爆冷輸！超跑帥哥砸15萬重押日本贏　估爽賺330萬

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

正妹網紅「半裸被捉姦」畫面瘋傳！ IG回應反擊男方

細看大S聲明「訊息量超大」！

汪小菲又開砲秒刪！質問大S

張蘭代汪小菲寫稿「10點聲明」反擊大S

更多

最夯影音

更多
被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定
黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面