好市多黑五「原價28.9萬金條」開店就沒了！下殺價格驚呆

▲「財富女神金條5盎司」折扣8000元，一開店就被買走了。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



網搜小組／劉維榛報導

好市多「黑色購物節」來到第4天，今（24）日最受矚目的就是5盎司的金條，折扣後變28萬1599元，結果開店就被搶買，引發網友笑虧「黃金大家都說貴，中壢一開門就沒了」、「中和有8個，9時2分完售！」

今日黑五優惠神物中，最大亮點就是「財富女神金條5盎司」，一名網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》熱心貼出展示櫃照片，接著表示「你們關心的女神，原價28萬9599元-8000元=28萬1599元」，而台中北屯店一開門就被搶走了。

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一票會員紛紛在留言串回應，「買不起是我的問題」、「比台銀黃金條塊貴」、「中和有8個，9時2分完售」、「100多萬的金條，為何沒降價？」「黃金大家都說貴，中壢店一開門就沒了」、「不就是降個工錢，爽成這樣」、「沒搶到，可惡」、「今天黃金牌價是漲，但這條價格跟昨天一樣，感覺也是變相有降價啦」。

▲網友熱議。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



至於3C家電優惠部分，TCL 75吋顯示器原價3萬9499元，黑五特價2萬9999元，等於下殺75折，幅度相當高；ASUS 15.6吋筆記型電腦原價2萬1999元，特價為1萬7999元，等同有81折；飛利浦氣炸鍋價6495 特價5395元，等同打了83折。

2022好市多黑色購物節第4波優惠品清單，如下：

3C家電類

TCL 75'4K QLED MONITOR 75吋4K QLED 顯示器 不含視訊盒 75C635 原價39,499 特價29,999 （75折）

ASUS 15.6" NB X513EEA 15.6吋筆記型電腦 I5/8G//512G/1.8KG 原價21,999 特價17,999 （81折）

PHILIPSOUNDBAR 家庭劇院聲霸 TAPB600 原價5899 特價4699 （79折）

BOSESMARTSOUNDBARSYSTEM 兩件式家庭劇院組 SOUNDBAR300+BASSMODULE500 原價33999 特價26799 （78折）

SAMSUNG 49吋曲面螢幕 32:9曲面/120HZ S49A950UIC 原價27999 特價22999 （82折）

SAMSUNG 75"8K NEO TV 75吋8K NEO QLED 電視 QA75QN700BWXZW 原價134999 特價99999 （74折）

PHILIPSAIRFRYER 飛利浦氣炸鍋 #HD9742 原價6495 特價5395 （83折）

▲好市多黑五第4波懶人包。（圖／記者林育綾攝）



生活用品

TILLEY AU DIFFUSER SET 澳洲經典香氛擴香組 每瓶150毫升 2瓶入 原價739 特價589 （79折）

BIODERMA CLEANSING WATER 貝膚黛瑪舒敏潔膚液 850毫升3入+100毫升 原價1839 特價1429 （77折）

服飾類

TIMBERLAND MEN'S DOWN JACKET 男防潑水羽絨外套 亞洲尺寸(ASAIN):S-XL 原價3299 特價2699 （81折）

LEVI'S FAUX LEATHER JACKET 男仿皮外套 亞洲尺寸(ASAIN):S-XL 原價1729 特價1379 （79折）

REEBOK MEN'S FLEECE JACKET 男刷毛連帽外套 亞洲尺寸(ASAIN):S-XL 原價989 特價789 （79折）

ADIDAS GOLF MEN'S CARDIGAN 男休閒V領針織外套 亞洲尺寸(ASAIN):S-XL 原價845 特價645 （76折）

JACHS MEN'S LOUNGE SET 男長袖居家服套組 亞洲尺寸(ASAIN):S-XL 原價625 特價499 （79折）

32 DEGREES LDS L/S AIRMESH 女透氣長袖內搭衣兩件組 亞洲尺寸(ASAIN):S-XL 原價499 特價389 （77折）

FREEDOM DESIGN LDS JACKET 女純羊皮西裝外套 亞洲尺寸(ASAIN):S-XL 原價3539 特價2999 （84折）

FREEDOM DESIGN LDS 女純羊皮菱格外套 亞洲尺寸(ASAIN):S-XL 原價3669 特價2999 （81折）

ADVENT LADIES PONTE PANTS 女休閒長褲 亞洲尺寸(ASAIN):S-XL 原價599 特價399 （66折）

食品類

POCKY CHOCO.BISCUIT STICK 百奇巧克力棒 40公克 X 12包 原價289 特價209（72折）

冷凍母香魚 FROZEN A YU 4-6FISH/KG 原價799 特價719（89折）

KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭 CALIFORNIA CAB.SAU.3L BIB 加州卡本內蘇維翁紅葡萄酒 原價839 特價714（85折）

SNOWGLOBE GIN LIQUEUR WITH LED & 23K GOLD LEAF 金箔琴酒利口酒 700ML 原價529 特價409（77折）

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。＊

旅宿娛樂

承億文旅 HOTEL DAY+桃城茶樣子/雅客小半島 平日雙人房一泊二食住宿券 原價3999 特價3399（84折）