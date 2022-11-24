陸新增病例突破3萬大關　鄭州主城區再封控「非必要不出戶」

▲河南民眾在接受檢測。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸23日新增病例個案突破「3萬大關」，達到3萬1444例。河南鄭州再度封控，要求中心城區各小區封閉管理，市民原則上居家，非必要不出戶不出小區，非必要不離開中心城區。

河南鄭州23日晚宣佈，11月25日0時至11月29日24時，鄭州將用5天時間打一場「疫情防控殲滅戰」，在鄭州主城區進行流動性管理，每日進行核酸（PCR）檢測，用5天時間打一場「拔點清面」的攻堅戰。

鄭州政府表示，希望廣大市民在這5天內遵守疫情防控要求，高風險小區單元居民足不出戶，其他區域居民非必要不外出；期間，將實行臨時交通管制，僅執行醫療救護、搶險救災、應急處置等特種車輛，公車等可上路通行，乘客須嚴格落實掃碼、測溫、戴口罩等防控措施，並出示24小時內核酸陰性證明。

資料顯示，鄭州主城區分別是中原區、二七區、金水區、管城區、惠濟區、鄭東新區、高新區、經開區，累計有近690萬人受影響。

▲鄭州近日瘋傳「又要封城了」，官方闢謠卻罕見強調「再等2天」。（圖／翻攝微博）

據大陸國家衛健委通報，23日新增本土確診個案3927例，分別是廣東1791例、北京509例、重慶409例、山西247例、四川194例、河南159例、黑龍江98例、內蒙古87例、河北64例、山東52例、遼寧39例、陝西37例、浙江35例、貴州34例、江蘇28例、福建28例、湖南23例、雲南23例、新疆18例、上海9例、湖北9例、青海8例、吉林7例、甘肅7例、海南5例、廣西3例、安徽2例、天津1例、江西1例。

另外，新增無症狀患者2萬7517例，分別是廣東7505例、重慶7437例、北京1139例、四川1091例、新疆943例、河北882例、甘肅860例、山西778例、陝西758例、山東747例、青海696例、內蒙古561例、河南536例、湖北487例、天津456例、廣西363例、黑龍江323例、吉林312例、江蘇305例、遼寧263例、雲南260例、寧夏172例、湖南131例、貴州121例、浙江102例、安徽87例、江西72例、上海58例、福建33例、海南24例、西藏11例、兵團4例。