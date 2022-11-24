柯文哲自曝憂心台北「重回過去」　陳時中批市政墊底：現在擔心沒用

記者杜冠霖／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲昨（23日）深夜在臉書PO文細數擔任台北市長8年來的成果，「我非常焦慮，因為台北不可重回過去」，他擔心如果換了不適任的舵手，台北的進步可能會就此停下。對此，民進黨台北市長候選人陳時中24日回應，8年前用同樣的心情把台北交給柯文哲，他卻繳出最後一名成績單，現在擔心沒有用，換人做看看才是重要。

▲陳時中「台北車掃中」出發記者會暨「中正、萬華區」。（圖／記者宋良義攝）



柯文哲昨晚在臉書文章中提到，選戰進入最後倒數72小時，「我非常焦慮，因為台北不可重回過去」，這8年來，大家一起建設共容、共融、共榮的進步台北，從拆除忠孝西路公車專用道開始，接著是拆除忠孝橋引道、遷移國光客運轉運站、三井倉庫、整頓台北行旅廣場、市議會舊址設定地上權開發、台北雙子星C1/D1開發，努力很久才真正做到西區舊城復興。台北是全台灣的指標、是國際級的宜居城市，「但這些進步，只要換了不適任的舵手，就可能停下腳步。」

對於柯文哲稱自己非常焦慮，陳時中回應，心情跟我們8年前一樣，當時希望台北更好，把台北交給他，8年來柯文哲繳出最後一名成績單，現在擔心沒有用，換人做看看才是重要。

陳時中22日呼籲民眾「做自己靈魂的主人」。無黨籍台北市長候選人黃珊珊23日諷刺地說，「陳時中是剽竊我的政見嗎？」對此，陳時中表示，這一句話自己用十年以上，出處是牙醫界的曾理事長，若曾理事長說我剽竊他，那沒話說，因為是他原創，但做靈魂的主人是民主社會所追求，每一個人都要做靈魂的主人。

對於黃珊珊的政策比較問題，陳時中表示，看到標題只有標題，團隊有2百多項政見，自己不可能每一次都搬出一本書講解，政見發表講3鐘頭也講不完，都會選擇部分重點，若要看到更詳細的，也都有完整版可以參考，大家提出政見就是認真思考，未來一定努力去做。