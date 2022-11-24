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iPhone隱藏代碼這裡查！一眼看出手機是不是「整新機」

▲iPhone內部有隱藏代碼。（圖／取自dailymail）

▲iPhone內部有隱藏代碼。（圖／取自dailymail）

記者陳俐穎／綜合報導

許多用戶購買的新iPhone其實不是真正的「新機」，根據外媒《每日郵報》報導，iPhone中有一 組隱藏的代碼，可以判斷自己手中的新機是否為經過整理與翻新的「整新機」。

根據TikTok網友@kaansanity的分享，用戶買了新手機後，只要到iPhone的「設定」（Settings）介面，找到「一般」（General），後打開「關於本機」（About），然後找到機型（Model Number）就會出現一串代碼。

這串代碼中顯示了許多資訊，像是看型號的開頭。如果它以 M 開頭，則代表「New」，也就是完全的新機，而 F 代表「Refurbished」代表整理過的整新機。此外LL代表美國在美國銷售，CH代表中國，C代表加拿大，F代表在法國銷售。

其實購買翻新後的手機並不一定是壞事，主要是蘋果經常對產品進行嚴格測試，以確保客戶獲得可靠的產品。蘋果也在官網上表示，每件經過蘋果認證的翻新產品都完成嚴格的翻新流程，其中包括全面的功能測試，並且優惠高達 15%。

@kaansanity use this to make sure your “new” phone is not actually refurbished‼️???? #iphonetrick #iphonetricks #iphonetips #fyp #LearnOnTikTok #TikTokPartner ♬ original sound - aakaanksh

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