　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快筆記！　超商限時1天「大杯美式、拿鐵買2送2」

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲OK mart限時1天指定咖啡買2送2。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

揪同事一起喝！為迎接黑五，OK mart驚喜祭出限時1天「大杯美式、拿鐵買2送2」優惠，且全門市都有，包括濃厚系列也同享優惠；雲端商城更加碼即日起至11月25日前推指定咖啡「10杯打5折」價優惠，且開放寄杯、冷熱互換，把握機會囤。

OK mart黑五限定優惠來了，11月25日當天於全門市祭出限時1天「大杯莊園級美式、拿鐵同品項（含濃厚系列）買2送2」，加碼即日起至11月25日前於OK mall雲端商城推「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買10杯打5折」優惠，咖啡控趕緊來省荷包。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家黑五咖啡優惠一次看。（圖／業者提供）

另，全家也在APP隨買跨店取祭出最新黑五限定優惠，即日起至11月25日有「Let’s Café大杯單品美式2杯99元」、「大杯單品拿鐵3杯199元」及「私品茶65元飲品任選2杯99元」共3大優惠，其中，單品美式可是直接下殺55折喝，肯定不能放過，每人限購2組，且開放寄杯、互換冷熱，可兌換至2023年1月31日。

11月25日至11月27日則再加碼推「酷繽沙任選口味買2送1」、「Let’s Café醇黑厚可可飲（大冰／中熱）買2送1」等2大好康，每人限購1組，可兌換至2023年2月24日。

【你可能也想看】

►真的變成「麥當當」了！麥當勞紙袋悄換新裝太Q　網一看全嗨翻
►麥克雞塊、酥嫩雞翅都有！麥當勞「3大品項買1送1」爽吃42天
►按摩椅2萬有找！好市多「黑五第3波」優惠快看 　三星電視下殺69折

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
汪小菲爆氣真正原因曝？　原來張蘭、大S都愛「這一型」
「表弟」真的要來了！　外媒曝NBA明星中鋒將追隨魔獸來台
行政院發錢了！　妹子一早爽爆「帳戶驚收6000元」
冬天消失？　鄭明典貼1圖：春天的花先開了
遭瞎指「小S出軌對象」！抱抱照被翻出　本尊發聲了
汪小菲認「最怕大S看甄嬛傳」！　13字原因被挖
快訊／超商女店員遭徒手挖眼！　屏東惡男最終判決出爐
雙載重機捲大貨車輪下！　2人「頭遭輾過」慘死
快訊／台積電漲至494！　台股開盤漲80點

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麥當勞、繼光香香雞買1送1！　11大速食店「感恩節優惠」懶人包

快筆記！　超商限時1天「大杯美式、拿鐵買2送2」

好市多「黑五第4天」來了！筆電、羽絨外套下殺　優惠清單看這裡

限時1天爽喝！超商「大杯特濃美式」下殺34元　特濃拿鐵也只要40元

粵菜天牌阿一鮑魚推「四大珍饈富貴團圓年菜」 東森購物獨家開賣

【廣編】麥卡倫年度鉅獻阿拉比卡之旅　共創威士忌品酩新體驗

全聯火鍋祭第2件5折！「吃鍋神器」千元有找、洗碗機最低0元換購

好市多「黑五」首見隱藏版妙兒褲！爸媽們瘋搶「日本境內版」全年最殺價

好市多「黑五第4波」優惠品曝光！氣炸鍋、筆電、羽絨外套都下殺

黑五第三天優惠品滿場！購物車越疊越高不斷COMBO　會員：今天有誠意了

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

歐尼爾開酸魔獸來台打球　本人高EQ回：停止仇恨吧

麥當勞、繼光香香雞買1送1！　11大速食店「感恩節優惠」懶人包

快筆記！　超商限時1天「大杯美式、拿鐵買2送2」

好市多「黑五第4天」來了！筆電、羽絨外套下殺　優惠清單看這裡

限時1天爽喝！超商「大杯特濃美式」下殺34元　特濃拿鐵也只要40元

粵菜天牌阿一鮑魚推「四大珍饈富貴團圓年菜」 東森購物獨家開賣

【廣編】麥卡倫年度鉅獻阿拉比卡之旅　共創威士忌品酩新體驗

全聯火鍋祭第2件5折！「吃鍋神器」千元有找、洗碗機最低0元換購

好市多「黑五」首見隱藏版妙兒褲！爸媽們瘋搶「日本境內版」全年最殺價

好市多「黑五第4波」優惠品曝光！氣炸鍋、筆電、羽絨外套都下殺

黑五第三天優惠品滿場！購物車越疊越高不斷COMBO　會員：今天有誠意了

世衛與美國CDC警告　麻疹成「全球迫切威脅」

1家4口成「皮包骨乾屍」疑餓死！警挖出神秘簡訊　案情大反轉

阿根廷、德國接連吞敗　巴西主帥告誡球員別輕敵

寶成越南廠12月啟動帶薪輪休　最適產能配置為期三個月

大S汪小菲離婚1年撕破臉　女主播列「5類男人」：最好一開始就別開始

亞馬遜退位！　微軟成對沖基金新歡

瘦瘦筆爆缺貨「糖友沒藥用」　薛瑞元：已請食藥署與廠商接洽

麥當勞、繼光香香雞買1送1！　11大速食店「感恩節優惠」懶人包

專家憂防疫疲乏　呼籲增加採購次世代疫苗選項

日式控先收藏、強烈建議先預訂！台中「脆皮醬烤鰻魚」每天限量20份

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

消費熱門新聞

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

限時3天！超商咖啡飲品、泡麵「買1送1」

黑五第三天優惠品滿場！購物車越疊越高不斷COMBO

好市多黑五第4天！筆電、羽絨外套下殺

好市多黑五　日本境內版全年最殺

好市多「黑五第4波」優惠品曝光

繼光香香雞「炸雞買1送1」只有8天

Switch寶可夢朱紫特仕機　黑五殺到只賣1070元

讓Wi-Fi滿屋凱擘大寬頻全新升級

黑五首日　老司機繞場觀察超值好物等開盤

頂呱呱「原味1斤雞」連5天搶吃！

白白熊狂粉開箱周邊「最新聯名意外曝光」網友讚內行

超商大杯拿鐵下殺28元喝只有3天

直擊好市多黑五超殺優惠會員急搶

更多熱門

相關新聞

「點點心」11/25進駐大江購物中心

「點點心」11/25進駐大江購物中心

「點點心」港式點心專門店繼今年8月插旗高雄夢時代百貨，完成全台六都最後一塊拼圖，11月迎來品牌12號店「點點心中壢大江店」，這不僅是桃園市的第3家，更是全台點點心佔地最大的門市，11月25日試營運、11月26日正式開幕，同步推出8道正宗港味新菜，及加碼「首3日中壢人全單9折」（11/25至11/27）優惠活動。

限時超商特濃美式34元、特濃拿鐵40元

限時超商特濃美式34元、特濃拿鐵40元

限時3天！超商咖啡飲品、泡麵「買1送1」

限時3天！超商咖啡飲品、泡麵「買1送1」

熱銷入門、經濟機車入手價一次看

熱銷入門、經濟機車入手價一次看

關鍵字：

美食情報美食雲超商咖啡優惠OK mart全家

讀者迴響

熱門新聞

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

張蘭聲明露餡！大S握汪小菲不利數據

德國爆冷輸！超跑帥哥砸15萬重押日本贏　估爽賺330萬

張蘭代汪小菲寫稿「10點聲明」反擊大S

正妹網紅「半裸被捉姦」畫面瘋傳！ IG回應反擊男方

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

汪小菲又開砲秒刪！質問大S

重機男200km/hr「導彈式追撞」計程車慘死！專家揭3錯誤

大S豪宅月付3萬電費　房仲：很節省了

大S電費2個月逾9萬！專家揭燒錢怪獸

張蘭闖禍！女星揭汪小菲「態度轉軟」原因

遭張蘭控婚內出軌具俊曄！

更多

最夯影音

更多
被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定
黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面