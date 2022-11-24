快筆記！　超商限時1天「大杯美式、拿鐵買2送2」

▲OK mart限時1天指定咖啡買2送2。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

揪同事一起喝！為迎接黑五，OK mart驚喜祭出限時1天「大杯美式、拿鐵買2送2」優惠，且全門市都有，包括濃厚系列也同享優惠；雲端商城更加碼即日起至11月25日前推指定咖啡「10杯打5折」價優惠，且開放寄杯、冷熱互換，把握機會囤。

OK mart黑五限定優惠來了，11月25日當天於全門市祭出限時1天「大杯莊園級美式、拿鐵同品項（含濃厚系列）買2送2」，加碼即日起至11月25日前於OK mall雲端商城推「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買10杯打5折」優惠，咖啡控趕緊來省荷包。

▲全家黑五咖啡優惠一次看。（圖／業者提供）

另，全家也在APP隨買跨店取祭出最新黑五限定優惠，即日起至11月25日有「Let’s Café大杯單品美式2杯99元」、「大杯單品拿鐵3杯199元」及「私品茶65元飲品任選2杯99元」共3大優惠，其中，單品美式可是直接下殺55折喝，肯定不能放過，每人限購2組，且開放寄杯、互換冷熱，可兌換至2023年1月31日。

11月25日至11月27日則再加碼推「酷繽沙任選口味買2送1」、「Let’s Café醇黑厚可可飲（大冰／中熱）買2送1」等2大好康，每人限購1組，可兌換至2023年2月24日。

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