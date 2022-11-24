超商買菸想賒帳！被拒搶了就跑　保全落網自爆吸毒幻聽：她說好

▲宜蘭曹姓男子到超商買菸要求賒帳，被拒絕後竟直接搶奪商品逃走。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭一曹姓保全於凌晨到小七拿了2包菸和零食飲料，結帳時卻要求賒帳，遭女店員拒絕後，曹男一手抄起全部商品衝出店外，被女店員隨後追上，奪回商品並報警處理。全案審理時，曹男雖辯稱因3天前有吸毒，幻聽以為女店員說好，才拿走商品，但法官認為，曹男雖因毒癮有妄想精神疾病，但在作案時仍有辨識、理解的行為能力，依犯搶奪罪處8月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，曹男於去年6月17日凌晨到小七買宵夜，拿了2罐巧克力奶茶、1包鱈魚香絲後，再到櫃台買了2包香菸，等女店員刷完條碼，向他收取270元時，曹男竟要求賒帳，被女店員回絕後，曹男直接搶奪商品衝出店外，女店員也立即追上去將商品奪回，並報警處理。

全案審理時，曹男辯稱不是故意搶奪，而是因為案發前3天有吸食安非他命，產生幻聽、幻覺，聽到有人在耳邊說可以把東西「借走」，所以跟店員說要用借的，以為店員說好才拿走，店員追出來，他就把東西歸還了，並表示「我知道去超商買東西，要付錢東西才是我的」等語。

法官認為，曹男也表示「我知道我錯了，是因為當時心情不好，我認為我朋友搶我的東西，我也可以搶別人的東西」，並將東西搶奪到手，可見他當時有辨識、理解的行為能力。另曹男有毒品前科，又根據病歷資料，曹男確因服用興奮劑而有妄想精神疾病，且因仍使用安非他命導致病情不穩，但不足認定曹男於案發時，其辨識及行為能力有顯著減低，仍判他犯搶奪罪，處8月徒刑，全案還可上訴。