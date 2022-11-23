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文大推便利師生第二波　每天增開60班北投線通勤專車

▲▼文大推便利師生第二波，預計12月1日起增開每日60班北投線通勤專車。（圖／文大提供）

▲文大推出便利師生第二波，預計12月1日起增開每日60班通勤專車。（圖／文大提供）

記者許敏溶／台北報導

為了擴大學生生活圈並提供更優質上學方式，文化大學繼日前首創學生溫泉旅宿之後，今（23日）再祭出便利師生第二彈，將從12月1日起，加開北投線專車，提供每天至少60班次，方便師生利用捷運北投站與新北投站通勤，並且提供優惠價格，平均一趟不到18元。

文大為擴大學生生活圈以及提供學生更優質住宿環境，上周宣布與坐落在新北投捷運站附近的熱海溫泉大飯店合作，從下學期起，以低於飯店行情價格，提供250床位讓學生入住，讓大學生住宿時也享受飯店式管理服務及泡湯，今明兩天也開放樣品房，讓有意入住的文大同學參觀，吸引數十名同學前往。

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▲▼文大推便利師生第二波，預計12月1日起增開每日60班北投線通勤專車。（圖／文大提供）

▲文大首創學生溫泉旅宿，今天吸引不少學生前往參觀。（圖／文大提供）

由於文大學生住宿北投溫泉區，也帶來公共運輸通勤需求，文大今天宣布，12月1日起增開北投線專車，提供每天至少60班次，方便師生利用捷運北投站與新北投站通勤，在前兩周試營運階段，提供師生免費搭乘。

文大指出，除了住宿北投溫泉區有專車需求，住在大台北地區師生若利用捷運北投、新北投站作為通勤接駁節點，將可避開尖峰時段仰德大道塞車，單趟大約只需要20多分鐘，而便利的公共運輸，可望減少師生騎車通勤人數、降低交通意外發生機率，有意願搭乘北投線專車師生，可以至出納組購買專車票卡，平均一趟僅需不到18元，不到目前校園共乘計程車價的三分之一。

文大表示，根據規畫，未來將在每天對開30班中型巴士專車，往來於文大、惇敘工商、捷運新北投站及北投站之間，下學期學生入住熱海飯店後，也會增加停靠熱海飯店，或是增開熱海飯店直達學校專車，早班車預計在上午7時20分自北投站開出，最後一班則在晚上6時40分從文大開出。

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