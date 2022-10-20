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日本旅遊超夯　文大加開50音入門課程「學習者倍增」

▲▼日本旅遊超夯，入門的日語五十音課程報名熱潮跟著再現。（圖／文大推廣部提供）

▲日本旅遊正夯，入門的日語五十音課程報名熱潮跟著再現。（圖／文大推廣部提供）

記者許敏溶／台北報導

隨著邊境解封，國人湧現出國旅遊潮，其中又以到日本旅遊最夯，這股熱潮也外溢到日語學習上，中國文化大學推廣部今（20日）指出，近期出現日語學習熱，和2個月前相比，五十音學習者增加了一倍，遠距五十音課程也成長兩成，實體和線上課程更是一口氣開出5班，快速回應日本旅遊帶來的學習熱潮。

隨著國境解封，國人出國旅遊人數暴增，而日又是國人出國旅遊的首選，這股旅遊熱潮也映在日語學習上，文大推廣部國際語文中心主任陳怡君指出，近期日語50音入門班報名快速回溫，不論是較之前兩個月或去年同期，五十音的成長率是整整一倍，8、9兩個月實體加線上課程一口氣開出五班，快速回應日本旅遊帶來的學習熱潮。

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▲▼日本旅遊超夯，入門的日語五十音課程報名熱潮跟著再現。（圖／文大推廣部提供）

▲日本旅遊夯，入門的日語五十音課程報名熱潮跟著再現，外語老師教學教法也努力與時俱進跟上數位趨勢。（圖／文大推廣部提供）

為了明年初要去日本旅遊，大學觀光系老師Vicky，特別報名文大推廣部五十音入門班，他說，雖然曾學過五十音，但擱置太久需要重新開機，而旅遊最大的樂趣之一，就是過程中的人際互動，跟更深刻的文化體驗，能看懂聽懂一些基本詞彙，一定會更有成就感，記憶點更多。

而日語老師們對五十音回溫也有同樣的發現，在文大推廣部ILI國際語文中心授課資歷豐富的日語老師江佳玲，疫情之前，五十音就一直是觀光熱季的指標課程，特別是長輩學員，只要接近溫泉季、櫻花季，就會廣揪朋友一起來學五十音，而最近國境開放，語言入門課程熱潮再起，完全在預期之內。

▲▼日本旅遊超夯，入門的日語五十音課程報名熱潮跟著再現。（圖／文大推廣部提供）

▲疫後新常態讓數位學習不再陌生，日本旅遊熱潮推波助瀾下，日語線上課程也隨之成長。（文大推廣部／提供）

江佳玲進一步分析，看到各國國境先後開放又進入疫後新常態，日語學習的另個學生族群正在隱然成形，國外的高中大學實體上課已大致恢復，不少嚮往去國外念書，或希望國內大學入學甄試有更好表現的學子，也提早替第二外語打基礎，像高一二就開始積極上進階型式日語課的在學學生也開始變多，目標是能在學測前拿到檢定證照，一來可參加大學入學管道中的「特殊選才」，即便只是放在學習歷程檔案裡，或第二階段面試時來上一段日文自我介紹，都是加分項。 

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