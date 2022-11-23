倒數3天！陳鴻源曝「看不到的建設」　蕭蒼澤11／25辦音樂晚會

記者周亭瑋／綜合報導

九合一大選進入最後衝刺階段，新北第七選區（永和區）市議員候選人們使出渾身解數，盼能得到選民青睞。國民黨陳鴻源在掃街催票的同時，也指出自己不斷推動看不到的地方建設；而民進黨羅文崇則發文喊話，「告急搶救！穩當選=最危險。」

陳鴻源（1號）在粉專提到，一直推動看不到的地方建設，經過多年來的努力，二期下水道系統工程已完成保順里、保安里、下溪里、水源里、保平里等44個里；而目前施工中的有新生里、大同里、忠義里等7個里；大新里、光明里、豫溪里等7個里，則預計112年發包；至於113年發包的有網溪里、光復里等7個里。

▲蕭蒼澤將於25日舉辦音樂會。（圖／翻攝自臉書／蕭蒼澤-新北市永和區議員候選人）

台灣維新黨蕭蒼澤（3號）則在臉書預告，11月25日將於仁愛公園音樂廣場，舉辦「亮麗永和 相見歡音樂晚會」，邀請鄉親們前往相挺，用選票送他進市議會為民打拚。

同時，蕭蒼澤也提出5大政見，包括居住正義、托老長照、交通建設、實施地方自治及恢復永和自治。

而4號的羅文崇向選民喊話，有很多朋友對於政治、投票還是很冷漠，這一次的投票，除了是幫民意代表過去的表現來打成績之外，也是幫所居住環境的未來託付代議士來監督，「穩當選=最危險。拜託各位好朋友幫忙拉票、催票，留下會做事的一席。」

▲羅文崇向選民喊話。（圖／翻攝自臉書／羅文崇）

另外，5號許昭興則被鄉親看到，早上在雨中賣力地吶喊，於是幫她獻上鼓勵；而許昭興也在臉書喊話，「距離選戰倒數越來越近，昭興從早到晚都在為選戰做準備，刻不容緩，最關鍵的時刻，除了歡迎大家前來與我打招呼，懇請各位永和的親朋好友們，用您手中的一票，全力支持負責任又認真做事的人。」

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