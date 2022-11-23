新北第6選區／11搶6盼服務中和！候選人發文催票　做最後衝刺

▲候選人最後衝刺。（圖／翻攝自候選人FB）

網搜小組／鄺郁庭報導

2022九合一大選中，新北市第6選區（中和區）市議員共有11人登記參選，將選出6席，在這最後關頭，候選人紛紛發文進行衝刺，積極向選民表達服務決心。

新黨候選人蔡明璋近日和同黨的桃園市議員參選人游智彬一起參加車隊遊行、拉抬選情，又到中和區游家望族的游氏宗祠參訪祭祀，「希望游家的列祖列宗能庇佑游家子孫游智彬，及游家的外孫蔡明璋，能雙雙挺進議會，為百姓謀福！」

國民黨現任議員邱烽堯近日在粉專列出政績，昨（22）日則和高雄市前市長韓國瑜及中華神龍車隊掃街拜票。23日上午在粉專打卡，「早安中和，選戰倒數最後三天。毛毛細雨的早晨，烽堯腳步永不停歇！」分享多張團隊默默支持的照片，「讓烽堯能無後顧之憂，專心全力拚市政、拚服務，烽堯萬分感謝。」

一樣想挑戰連任的國民黨候選人金瑞龍則發文，提醒選民給18歲年輕人機會，「我挺18歲公民權！這個世代的年輕人充滿各種挑戰，我們要給年輕人支持、當他們的後盾。年輕人為社會做出貢獻，也對國家盡了義務，我們應該保障他們的權利，讓權利與義務對等，讓年滿18歲的年輕人，也享有參與國家政治的權利。」

政論名嘴、無黨籍的李正皓PO出一段紀錄片，「剩下最後三天，選舉就要結束了，而我也幾乎透支了我的一切，很多人都在問：李正皓到底是如何兼顧媒體曝光與選舉行程？這支紀錄片《鎂光燈背後的汗水：李正皓一日行程全記錄》會有答案。」說兩份全職工作的生活非常辛苦，但他每一天都很充實，「因為爭取一個為我的家鄉『中和』服務的機會，是我最重要的動力。」

國民黨現任議員游輝宂先後在臉書發文，「清早站路口，我都只有舉牌揮手問侯，怕音量影響其他人，從來沒有用過大聲公」，但承諾在議事堂上，該發聲就一定發聲，「掃街拜票時難免希望吸引注目，若是隊伍音量影響到鄉親好友，也請大家提醒我們，馬上改進！」並說他堅持打一場無愧於心的選戰。

想拼連任的國民黨陳錦錠也努力催票、拉票，希望在最後的黃金周，搶救最重要的女力一席，「選戰進入衝刺階段，握緊每一雙手、爭取每一張票！」

民進黨現任議員張維倩在中和出生，自封「中和女兒」，經常出現在不同路口、街道、市場和攤販中拉票，「每天腳踏實地的跟民眾請託，懇請大家堅定支持，最在地、最勇敢的張維倩，為中和留一席堅定溫柔的力量。」

綠營新人張嘉玲則感性發文，「『有路咱沿路唱歌，無路咱遼溪過嶺』這句話，是嘉玲參選以來的心情寫照。」她說自己是帶著任務回到中和的，「這個任務，就是讓中和可以多一席議員、讓民進黨在新北市議會過半」，她表示，知道選舉很競爭，「一路走來，總是獨自一人承受，我們不口出惡言、希望大家都好。」所以當她聽到中和鄉親的鼓勵，也忍不住落淚，「所有中和人，都是嘉玲的家人和後盾！嘉玲心底只有無法言喻的感謝與感動。」

努力拼連任的民進黨張志豪在粉專「張志豪 中和發言人」發文，提醒大家確認有沒有收到投票通知單與選舉公報，「志豪已經把未來四年要為中和做的事情，都在選舉公報與政見說明會上向大家說明了」，希望支持者不要分票，「志豪過去4年的任期，提案數316件各項層面都包含，只要是對中和、對市民有幫助的，志豪一定不遺餘力全力推動。」

民眾黨候選人王如意發文表示，「大家的選情紛紛告急，如意還在門前打太極！」說她看到有候選人在投票前夕，仍四處懸掛看板、布條大聲喊搶救，「如意當然知道，搶救文宣有一定的催票效果，但是，懸掛看板、布條可是要花大錢的，在選舉經費有限的情況下，如意日前還是決定把錢花在電話拜票，以彌補看板、布條的不足。」