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桃園破獲「史上最大宗」12.6億大麻案　警政署長表揚：努力掃黑

▲警政署長黃明昭今（22）日到龍潭警分局慰勉破獲大麻農場有功人員，由龍潭警分局長蔡坤益受贈獎勵金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警政署長黃明昭到龍潭警分局慰勉破獲大麻農場有功人員，由龍潭警分局長蔡坤益受贈獎勵金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警方今年9月間破獲國內治安史上最大宗大麻毒品案，現場查獲市價逾12億6千萬、多達4218株大麻植株案，警政署長黃明昭今（22）日上午到龍潭警分局慰勉破案有功人員，黃明昭指出，大麻危害國人健康甚鉅，警方過去查獲大麻走私與國內栽種案件劇增，這次在桃園地檢署指揮偵辦，有效溯源走私與栽種管道，成功攔阻於境外關口等，避免毒品流入市面，慰勉員警在選舉期間仍能努力推動掃黑、肅毒等維護社會治安工作，讓市民得以安居樂業。

黃明昭今天上午在桃園市警局局長許錫榮陪同下到龍潭警分局，針對日前桃園地檢署與龍潭警方宣布破獲國內治安史上最大宗大麻毒品工廠案，除慰勉破案有功人員頒發獎勵金，也期勉桃園市警局全體警察同仁在選舉期間堅守崗位、維護治安工作與守護市民安全。

▲警政署長黃明昭今（22）日到龍潭警分局慰勉破獲大麻農場有功人員，由龍潭警分局長蔡坤益受贈獎勵金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警政署長黃明昭今天到龍潭警分局慰勉破獲大麻農場有功人員，由桃園市警長許錫榮等人接受表揚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃明昭表示，大麻危害國人健康很大，惟國內查獲人數與實際大麻吸食人口不成比例，顯示潛藏不少黑數，經過警方持續掃蕩、尿液採驗加驗等向下刨根策略成功，有效溯源走私及栽種管道，成功攔阻於境外與關口，這次桃園警方成功查獲農場栽植4218株大麻植株，市價超過12億6千萬元，影響國內治安。

黃明昭還說，非常感謝桃園市警局局長許錫榮、龍潭分局蔡坤益分局長領導帶領下，對於這起全國最大宗大麻農場能在短短一週內迅速偵破非常不容易，代表員警同仁有榮譽心，能有效執行毒品查察工作，讓大宗大麻農場迅速被偵破，鼓勵桃警團隊持續努力。

黃明昭強調，目前正值選舉最後幾天，各項競選活動如火如荼進行，桃警對於國家正副元首維安工作是不分政黨，標準均為一致，不因為選舉維安工作而排擠治安查察工作，本局仍在選舉維安繁重勤務中，還能破獲多起全國矚目案件，除龍潭分局破獲國內史上最大宗大麻種植案；另外八德與楊梅警分局分別破獲改造槍枝兵工廠等案件，完成警察同仁天職使命，我們會繼續戮力完成治安維護工作，讓市民得以安居樂業。

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