卡達豪華酒店噴3000元　球迷買到「超迷你漢堡」傻眼！寒酸照瘋傳

We spent £80 on TINY cold burgers & bottled beer at Qatar hotel https://t.co/bXtZZAtECe

記者陳宛貞/綜合外電報導

2022卡達世界盃爭議不斷,一晚要價台幣7400元的球迷村有如工地,附贈的早餐盒差強人意,球迷區的沙拉更是貴得誇張,也有網友分享,由於官方突如其來的禁酒令,球迷湧入少數有賣酒的豪華酒店,花了台幣近3000元卻只買到5罐啤酒和2個迷你漢堡,賣相十分寒酸,令他忍不住上網抱怨。

《澳洲新聞網》報導,卡達在球賽開幕48小時前宣布場館禁止販售酒精飲料,想在開放飲酒的球迷區買酒還得等到傍晚6點半酒吧開門,否則就只能在首都杜哈各地有執照的酒吧,可向外國人和非穆斯林者出售酒類。

21日威爾斯對上美國隊,多達1600名威爾斯隊球迷都想擠進杜哈一家豪華酒店的酒吧,從下午1點半就開始排隊,並掏出大把鈔票購買啤酒和食物,拿到餐點卻當場傻眼。

有人花費79英鎊(約台幣2928元)僅買到5瓶啤酒,代表每瓶要價約16英鎊(約台幣593元)。照片中可見除啤酒以外,酒吧也提供餐點,卻是2個令人毫無食慾的迷你漢堡,尺寸甚至不及半個手掌,掀開麵包一看肉排似乎也很乾,就連薯塊都是乾的。

不過威爾斯球迷艾歐安(Ieuan)坦言,「這就是現實。與其為了找地方喝一杯而到處走來走去,我們還寧願花這筆錢。我們住在一艘遊輪上,船上的飲料價格也差不多,所以今天下船的感覺很棒。」

事實上,寒酸的迷你漢堡只是卡達世足一連串爭議其中一樁,還有許多球迷對球迷區販賣的「希臘沙拉」表示不滿,因為它看起來和超市裡的袋裝生菜長得一模一樣,且量少又貴得離譜,要價9英鎊(約台幣333元)。

This Greek salad will set you back $16 AUD in the Qatar Fan Zone #Qatar2022 pic.twitter.com/G0kvje4KTy