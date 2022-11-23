神準命中英格蘭「6比2」血洗伊朗！他狂贏9.3萬：有錢付暖氣費了

Someone actually correctly predicted England to win 6-2 vs. Iran today...



The bet won off a 103' penalty



(via connorneeds & beavedj/IG) pic.twitter.com/NDmwhCu2yT — br_betting (@br_betting) November 22, 2022

記者葉睿涵／編譯

英國22歲球迷尼德斯（Connor Needs）在21日的世足賽，投注了5英鎊（約新台幣185元），預測英格蘭會以6比2的成績輾壓伊朗，沒想到居然精準地命中比數，贏走2500英鎊（約新台幣9.3萬元）的獎金。

據《都市日報》報導，當21日的世足賽來到第89分鐘，格拉利許（Jack Grealish）破門踢入英格蘭的第6球時，尼德斯原以為他會以些微落差輸球。不料，伊朗突然獲得12碼罰球的機會，並攻下一分，比賽以6比2落幕。

▲尼德斯精準猜中英格蘭會以6比2的成績重挫伊朗，讓他贏得9.3萬元的獎金。（圖／翻攝自推特）

從現場畫面可見，尼德斯發現自己在比賽最後時刻，幸運地精準命中比數時，驚訝地以手掩蓋面部，而他的朋友們也像疊羅漢一樣，迅速撲倒在他身上慶祝，並將他高舉到半空中，彷彿剛剛贏了世足的是尼德斯一樣。

報導稱，這場比賽的賠率約為200：1，因此投注了5英鎊的尼德斯將獨自贏走2500英鎊。他的朋友們開玩笑表示，「現在尼德斯負擔得起家裡一個月的暖氣費用了。」