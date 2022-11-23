　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸網出現「給國足道歉」活動　稱之前對沙國時「進球比阿根廷多」

▲▼中國男足預賽失利，無緣卡達世界盃。（圖／CFP）

▲中國男足預賽失利，無緣卡達世界盃。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

沙烏地阿拉伯在卡達世界盃爆冷擊敗阿根廷，引起全球熱議，微博上竟也有中國大陸網友發起「給國足（中國男足）道歉」的活動，稱中國男足先前對上沙烏地阿拉伯時「進球數比阿根廷還多」。不過，大部分人並不買帳，反而更加憤怒的痛罵中國男足，「代表人家有進步，國足還在原地踏步。」

▼微博出現「給國足道歉」活動。（圖／翻攝微博）

▲▼陸網出現「給國足道歉」活動　稱之前對沙國時「進球比阿根廷多」。（圖／翻攝微博）

在微博上發起活動的網友表示，「我覺得有必要搞個話題#給國足道歉# ……中國男足沒我們想的那麼差！我們對沙特一平一負，進球比阿根廷還多！中國男足沒我們想的那麼差！」

▲▼陸網出現「給國足道歉」活動　稱之前對沙國時「進球比阿根廷多」。（圖／翻攝微博）

活動很快衝上熱搜，但大部分網友都只當笑話看，還有人憤怒狂罵，「這是什麼噁心熱搜？把球踢成那樣還敢叫人道歉？」「世界盃都沒進，還給國足道什麼歉？」「笑死，沙烏地阿拉伯這場的拼勁國足能拿出一半，我保證永遠不黑國足。」

▼大陸網友狂罵中國男足，無人支持該活動。（圖／翻攝微博）

▲▼陸網出現「給國足道歉」活動　稱之前對沙國時「進球比阿根廷多」。（圖／翻攝微博）

足球在中國大陸是非常受歡迎的運動，根據統計，上屆俄羅斯世界盃的觀眾之中，有18%都是大陸觀眾。不過，雖然大陸的足球觀眾非常多，但中國男足的表現卻經常受到大陸觀眾批評，甚至還發生過球迷過度憤怒，在場外集體大罵，要求退錢的經典場面。

▼中國男足2016年敗給敘利亞，大批球迷在場外高喊退錢。

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
FTX破產創辦人現況曝光！　交換式性愛趴、爽住豪宅
快訊／爆乳妹開BMW撞死交管工人　判決出爐
熊大兔兔「只剩今天」　LINE加碼5款免費貼圖！爽用到過年
梅西爆冷吞敗！　阿根廷「晉級16強機率」低到球迷絕望
熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」　揭飯局女星3特徵：演藝圈很小
快訊／北市議員候選人被攻擊爆血！　25歲男被逮行兇原因曝
沙烏地阿拉伯創史上最大爆冷！　外媒：阿根廷戰犯是他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海收緊防疫　抵市「未滿5天」不得進餐廳等公共場所

陸網出現「給國足道歉」活動　稱之前對沙國時「進球比阿根廷多」

筷子插進延長插座！　女童「9根手指」被切掉：以後不能畫畫了

節儉女15年狂存523萬元！領錢卻被告知「餘額為0」：妳還負債56萬

大學嫩妹工作5年「對比照曝光」　她嘆：歲月是把殺豬刀

媽媽出家「裸捐2500萬身家」！女兒沒分半毛錢怨：上大學還要貸款

妻花3000接髮人夫氣炸！狂罵「我一個月才賺1萬7」　逼拆掉退錢

挺共同富裕！劉強東宣佈「高管降薪」：提高基層待遇助購房

叫囂「來台開戰」　陸媒爆料：汪小菲今日不去台灣

汪小菲狂罵捧紅「別逼逼」　台人霧煞煞！陸網解答真正含義

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

上海收緊防疫　抵市「未滿5天」不得進餐廳等公共場所

陸網出現「給國足道歉」活動　稱之前對沙國時「進球比阿根廷多」

筷子插進延長插座！　女童「9根手指」被切掉：以後不能畫畫了

節儉女15年狂存523萬元！領錢卻被告知「餘額為0」：妳還負債56萬

大學嫩妹工作5年「對比照曝光」　她嘆：歲月是把殺豬刀

媽媽出家「裸捐2500萬身家」！女兒沒分半毛錢怨：上大學還要貸款

妻花3000接髮人夫氣炸！狂罵「我一個月才賺1萬7」　逼拆掉退錢

挺共同富裕！劉強東宣佈「高管降薪」：提高基層待遇助購房

叫囂「來台開戰」　陸媒爆料：汪小菲今日不去台灣

汪小菲狂罵捧紅「別逼逼」　台人霧煞煞！陸網解答真正含義

駁斥台積電外移說！　經長王美花3大證明：美5奈米廠估月產2萬片

拿冠軍還不夠！太空人隊每人將獲千萬季後賽獎金　創歷史新高

台股價漲量增站上14600點　法人點名外資回補中大型股表態

見陳時中遊行聲勢大藍營憂心？　蔣萬安：有勝選信心也有危機意識

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！張蘭罵大S「一句話」挨轟…網：刷新三觀

花蓮酒廠土地開發回饋金遭疑打水漂　台酒：是上繳給工業局

偷拍學生妹滿足制服控！雲端海量「裙底風光」曝…噁男慘了

寶寶出生時已30歲！冷凍胚胎穿越30年甦醒　美國雙胞胎創紀錄

上海收緊防疫　抵市「未滿5天」不得進餐廳等公共場所

高雄3女拚戰！疾呼搶救台美雙律師湯詠瑜　她籲：別讓憾事再發生

陸男孩校門口表演武術　跳上機車＋超強側空翻

大陸熱門新聞

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

同事包包掉出1物　OL聽完原因秒暈船

陸網狂猜汪小菲「為何一直針對小S」

爬山遇「白鳳凰」振翅　真實身分曝

筷子插進插座！女童9根手指被切掉

523萬存銀行15年！她領錢被告知「欠款57萬」傻眼

私人車位被停1天！他叫堆高機丟入河

汪小菲狂罵捧紅別逼逼！陸網解答真正含義

大學妹工作5年「對比照曝」她嘆：歲月是把殺豬刀

汪小菲不爽電費　台灣電價衝熱搜

威馬汽車主管薪水打5折、基層7折

88歲大爺想發洩　48歲看護崩潰辭職

媽媽出家「裸捐2500萬」　女兒上大學還要貸款

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

更多熱門

相關新聞

阿根廷爆冷輸球　彩迷砸10萬全沒了！

阿根廷爆冷輸球　彩迷砸10萬全沒了！

彩迷賽前砸零用錢買運彩挺阿根廷，萬萬想不到梅西意外輸給爆冷門的沙烏地阿拉伯，士林夜市知名「飛來發彩券行」業者黃偉祺表示，有彩迷砸10萬結果全沒了，在門市捶心肝，不過世足賽還有幾天要踢，彩券行買氣也沒在分白天還是黑夜，有死忠球迷稍早拿出5.6萬，要緊守C組爭奪出線席位最關鍵一戰。

世界盃》製衣廠工人成國家足球隊主力

世界盃》製衣廠工人成國家足球隊主力

世足賽後「日本球迷」主動撿垃圾　原因超Respect

世足賽後「日本球迷」主動撿垃圾　原因超Respect

世界盃》LV讓梅西C羅同框！

世界盃》LV讓梅西C羅同框！

卡達世足賽戴彩虹臂章就黃牌　歐洲7隊：不會戴

卡達世足賽戴彩虹臂章就黃牌　歐洲7隊：不會戴

關鍵字：

國足中國男足沙烏地阿拉伯阿根廷卡達世界盃

讀者迴響

熱門新聞

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

真理女大生住校竟淪「八大小姐」　慘遭毆打才曝光

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

妻被媽掌摑！他秒離婚嗆1句　全場卻驚：霸氣

同事包包掉出1物　OL聽完原因秒暈船

汪小菲消失1天發聲了！網見發文地點酸爆

「他堅持1600萬斡旋」賭萬年套路！結局崩潰了

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面