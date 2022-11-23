陸網出現「給國足道歉」活動　稱之前對沙國時「進球比阿根廷多」

▲中國男足預賽失利，無緣卡達世界盃。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

沙烏地阿拉伯在卡達世界盃爆冷擊敗阿根廷，引起全球熱議，微博上竟也有中國大陸網友發起「給國足（中國男足）道歉」的活動，稱中國男足先前對上沙烏地阿拉伯時「進球數比阿根廷還多」。不過，大部分人並不買帳，反而更加憤怒的痛罵中國男足，「代表人家有進步，國足還在原地踏步。」

▼微博出現「給國足道歉」活動。（圖／翻攝微博）



在微博上發起活動的網友表示，「我覺得有必要搞個話題#給國足道歉# ……中國男足沒我們想的那麼差！我們對沙特一平一負，進球比阿根廷還多！中國男足沒我們想的那麼差！」

活動很快衝上熱搜，但大部分網友都只當笑話看，還有人憤怒狂罵，「這是什麼噁心熱搜？把球踢成那樣還敢叫人道歉？」「世界盃都沒進，還給國足道什麼歉？」「笑死，沙烏地阿拉伯這場的拼勁國足能拿出一半，我保證永遠不黑國足。」

▼大陸網友狂罵中國男足，無人支持該活動。（圖／翻攝微博）



足球在中國大陸是非常受歡迎的運動，根據統計，上屆俄羅斯世界盃的觀眾之中，有18%都是大陸觀眾。不過，雖然大陸的足球觀眾非常多，但中國男足的表現卻經常受到大陸觀眾批評，甚至還發生過球迷過度憤怒，在場外集體大罵，要求退錢的經典場面。

▼中國男足2016年敗給敘利亞，大批球迷在場外高喊退錢。

