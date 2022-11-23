老公為世足花光存款　「家用剩3千」人妻氣炸罷工！網一面倒挺她

▲ 老公省錢去看世足，僅留下一點小錢給妻小。（示意圖／路透、免費圖庫xframe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名人妻在網路論壇Reddit分享，老公為了前往卡達朝聖世界盃，幾乎花光所有積蓄，只留下一筆小錢讓她和孩子一起準備聖誕節，她一氣之下宣布罷工，老公反而罵她「被寵壞」，令她忍不住發文抱怨，而網友全都一面倒力挺她的決定。

根據《太陽報》，這名女子是有3個孩子的全職媽媽，老公有一份待遇不錯的全職工作，過去4個月來勒緊褲袋，只為省錢去卡達看世足，「他熱愛任何有關足球的事。他說他很少能做自己想做的事，所以我不想批評他，因為那最後還是他的錢。」

然而，老公將大部分存款都當成旅費，還為同行的2名友人支付旅費，卻只留下100美金（約新台幣3118元），要求她用這筆錢準備好聖誕節的食物和孩子們的禮物，令她相當傻眼。

她馬上跟老公說，全家人聖誕節只靠這筆錢根本不夠，沒想到老公竟聳聳肩說，「這已經是全部了」，令女子一氣之下放話，若他真的只拿出100元，「那我聖誕節就什麼都不做了。」

最後她老公照計畫前往卡達，只留下100元和一張要她「想辦法」的紙條，她便傳訊息給老公說，她已經決定聖誕節不會用這筆錢做任何事，沒想到老公氣得用訊息轟炸，責罵她「被寵壞」、「別指望能過跟爸媽家一樣的生活」、「不要剝奪孩子們過節的機會」，強調他花的是自己的錢，老婆卻企圖讓他為此感到愧疚。

這則貼文引發網友熱議，許多人都對原PO表示支持，紛紛留言表示，「他非常自私，忽略身為家中唯一經濟支柱的責任」、「我最困惑的是，他付了3個人的旅費，卻只留100元給家人買聖誕禮物？真是瘋了」、「這男的真是垃圾，自以為是又自私得可笑。給所有有這種伴侶的人，你們值得更好的」。

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