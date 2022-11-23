名醫洩慾女教師「鬧出人命」拒認種　法官判他月付2萬養到成年

▲一名名醫遭女教師控告，不認領兩人的私生子。（示意圖／Pakutaso）

記者翁子皓／台北報導

一名女教師控訴某鄭姓名醫，把她當「洩慾工具」，女教師還懷了名醫的兒子，沒想到名醫事後不認兒子，讓她氣得提起「認領子女」訴訟。高院更一審認為，名醫雖始終拒絕接受親子血緣鑑定，但證據顯示，女教師之子應為名醫所生，判名醫應認領小孩，按月支付扶養費2萬元直到成年，並支付女教師97萬元。

判決書指出，女教師指控，和名醫曾為男女朋友關係，並在2014年11月產下兩人的小孩，然而名醫自兒子滿月後即不再聯絡，亦不再關心兒子生活狀況，且不付撫養費，讓她一個人背負每月3萬多的扶養費，為此，女教師提起認領子女訴訟，希望讓兒子認祖歸宗，並要求名醫按月支付兒子扶養費。

然而，台北地院、高院審理期間，名醫都表示兒子不是他的，還拒絕接受親子血緣鑑定。高等法院調查發現，名醫曾陪同女教師產檢、且多次前往月子中心探視，並支付月子中心費用，添購新生嬰兒用品，還以父母名義分送親友彌月蛋糕，可見名醫與女教師的兒子有血緣關係，判名醫須認領兒子，按月支付小孩扶養費2萬元，並支付陳女97萬2千元。

案經上訴，最高法院廢棄發回更審。高院更一審法官認為，名醫雖仍然拒絕親子血緣鑑定，但小孩和名醫的血型相符，且名醫有「身為人父」的言行，也確實曾與女教師交往，因此仍判名醫必須認領女教師的兒子，按月支付扶養費2萬元，並支付女教師97萬多元，陳女則每個月須負擔扶養費1萬元。仍可上訴。