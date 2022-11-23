年終獎金砍到剩25％！他委屈喊「一直哭」　原因讓人搖頭：太傻了

▲年終獎金對於許多人來說，是過年前最大的安慰。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

隨著年關將近，多數上班族最關心的，就是能領到多少年終。不過，一名男子抱怨，他的年終獎金疑似遭公司故意扣，與其他同事相比只有25％，讓他十分委屈，辛苦了一年卻受到這種對待，於是開口詢問，要如何才能出一口氣。貼文曝光後，不少人看出關鍵原因，不禁嘆息「這次是繳學費」，要男子別再做出這種傻舉動。

這名男子在Dcard表示，前公司今年初得知他可能離職，於是故意扣除年終獎金，明明同樣辛苦工作一年，與其他同事相比，他領到的金額大約只有4分之1左右，讓他感到十分委屈。

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男子提到，他先前任職的公司是家族企業，沒想到對方這樣欺負員工，心裡感覺受傷、不斷在哭泣，不曉得要如何才能出一口氣，「畢竟年終不是非給的。可是公司這樣做好欺負人。」

▼男子似乎提早被公司知道要離職，年終因此被砍到剩25％。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



貼文曝光後，大部分人感到十分無奈，畢竟年終沒有算在保障薪資裡，屬於可給可不給的獎金，「只能說想走也要演到拿到年終才可以下戲，這次是繳學費，真的沒辦法申訴的，給原PO拍拍」、「感覺你要走，就代表你沒心在這裡了，寧願把獎金留給繼續努力的人」、「誰叫你要讓公司感覺你要離職」、「假如你知道要和女朋友分手了，你還會送她精品嗎？」

事實上，依據我國《勞基法》相關規定，雇主給予勞工的薪酬，有分為經常性給與、恩惠性給與，其中年終獎金、三節獎金是雇主能夠片面決定的，沒有義務發放、且金額不同。

不過，若是公司在徵才條件中，有列出「保障年終獎金X個月」的條件，法院則會認為，雇主已與勞工約定好，因此有發放年終獎金的義務。

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