公司要求員工自備筆電！她傻眼：現在流行這樣　過來人曝殘酷現實

▲公司要求員工自備電腦，她傻眼「現在找工作，都流行叫員工自己準備筆電了嗎」。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友表示，她工作的公司明明有電腦使用需求，卻連基本的電腦都不願意提供，就算提供也是給非常爛的電腦，連基本該有的應用程式通通沒有，處理公務也是當到爆炸，有時候真的會工作到生氣，但又不想帶自己電腦到公司，覺得超級不公平的，因此想詢問「大家會怎麼做」，貼文一出引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，現在一些企業會在員工報道後，才說需要自備筆電上班，讓她非常不能理解與認同，一間企業就算規模在小，為何會連電腦都不願意提供，要不然就是提供非常爛的電腦，像她公司提供的電腦，三不五時就會卡住當掉，系統也是非常早期的，而且基本該有的應用程式通通沒有。

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她感嘆，使用公司提供電腦上班，有時候真的會工作到暴怒，「但我又不想帶著自己電腦到公司，覺得超級不公平的，但又覺得用破電腦工作起來，真的很沒有效率」、「想聽聽看大家的經驗，或是換作是你們，會怎麼做」，也好奇「現在找工作，都流行叫員工自己自備筆電了嗎？」

▲許多網友表示，。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「覺得自備筆電很奇怪，去上班還要自己準備設備」、「公司要準備好工具吧，不然廚師上班還要自備菜刀跟炒鍋嗎」、「電腦卡慢當機，我就開始擺爛，主管問進度，我就直接說電腦破，影響到我的生產力」、「我在外商，只能用公司設備，要用自己筆電還會被打槍，擔心資料外流」。

貼文被轉貼批踢踢後，也有許多過來人分享經驗，「中小企業沒在顧資安吧，連買正版軟體都不願意」、「我遇過，所以這種公司真的別去」、「設計相關超多，還要員工自備軟體，有夠吝嗇」、「某些上市櫃公司也是發爛筆電啊，不爽就只能自己準備」、「真的有，我有遇過，還是全台知名的大公司」。

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