女業務上班突收巧克力、保險套！見備註嚇壞報警：跟狗一樣

記者柯振中／綜合報導

新北一名汽車女業務年輕貌美，業績相當不錯，沒想到11月連續收到外送員送的巧克力、保險套等外送，一度以為遭到騷擾，嚇得跑去警局報案，沒想到事件曝光，令員警哭笑不得。

警方調查，女業務今年26歲，從事業務工作已經好幾年，因為長相甜美，加上服務周到，業績相當不錯。不過，她11月初工作時，突然收到外送巧克力，還備註「昨天來看車的」。

女業務原先不以為意，認為可能是自己帶看服務周到，所以才有顧客表達心意。沒想到同一天隔沒多久，又收到外送巧克力，這時的備註則寫著「每次從背後看妳都覺得好美」，讓她苦思不解，究竟是誰不斷送禮。

傻眼的經歷不只這些，女業務隔天上班，又連續收到2次巧克力，最後一次甚至還有保險套、狗食，備註「像狗一樣」，嚇得她跑去報案。

▼女業務以為遭到騷擾，嚇得報警處理。（示意圖／免費圖庫Pexels）



等到報案完回家，女業務突然接到朋友的電話，對方詢問是否有收到驚喜，才讓她氣得大罵對方，並聯繫警局、取消報案。

新北市婦幼警察隊隊長林子翔說，今年6月1日《跟騷法》上路，新北至今已受理243起案件，其中又以通訊騷擾最多，再來則是盯哨、尾隨，犯案者大多數是男性、受害者也以女性居多。

林子翔提醒，雖然普通跟騷罪屬於告訴乃論，能夠取消告訴，或市能夠證明沒有犯意，但如果警方啟動偵查，將耗費司法資源、浪費時間，影響他人的權益，希望民眾不要亂開玩笑，以免不小心觸法。

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