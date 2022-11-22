畫面曝光！新竹警連開22槍攔不住　嫌「倒車11次」來回撞開血路

記者蔡文淵、莊智勝／新竹報導

新竹縣寶山鄉今(22日)中午驚爆警匪追逐，當時便衣警察駕駛白色民車追查通緝犯，至寶山某社區時發現一輛失竊車輛，立即駕車上前堵住出口攔查，孰料嫌犯見警後拒捕，靠著蠻力、來回倒車衝撞11次，硬生生將警方駕駛的民車撞開，殺出一條血路逃離現場。

▲嫌犯來回倒車衝撞11次，終於撞開一條路逃離現場。（圖／記者蔡文淵翻攝）

監視器畫面拍下，嫌犯駕駛的白色BMW當時停在該處社區的死巷內，警方循線追到現場，立即開車堵住出口，並要求嫌犯下車；孰料匪徒拒捕，並筆直朝著警方車輛衝撞，現場員警見狀後立即拔槍喝止，並朝著嫌犯座車輪胎連開22槍，頓時巷弄間槍聲大作。

嫌犯見警方用槍後仍無所畏懼，堅持靠著蠻力衝撞警方民車，但由於民車遭撞後打橫，出口被堵得更死，嫌犯來回倒車、衝撞11次，才終於撞開一條血路，過程中還將一旁民宅車庫、天然氣管線撞毀。

雖然嫌犯終於靠著蠻力逃離現場，但由於來回撞擊多次，BMW車頭嚴重受損，最終將車棄置在數公里外青草湖國小附近一家超商旁，隨後步行逃逸。警方目前已鎖定特定犯嫌，將全力逮捕歸案。

▼警方駕駛民車車頭被撞到爛毀，零件碎片掉滿地。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▼嫌犯將車棄置在一處便利商店旁，隨後徒步逃離現場。（圖／記者蔡文淵翻攝）