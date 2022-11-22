　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼5.6強震升至「268死151人失蹤」！倖存者狂搬磚瓦：家人在底下

▲▼印尼西爪哇省21日發生規模5.6強烈地震造成至少162人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼規模5.6淺層地震災情慘重。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

印尼當地21日下午1時21分發生規模5.6地震，震源深度僅10公里，造成西爪哇省嚴重災情，數百甚至上千棟房子毀損，22日午夜死亡人數已增加至162人，下午4時許死難者攀升至252人，而目前最新消息指出，傍晚7時許再增為268死，超過千人受傷，151人失蹤。

根據BBC，14歲學生穆利亞迪（Aprizal Mulyadi）向記者表示，當時他還在學校，地震發生後房子都被震垮了，他的腳被埋在瓦礫下，所幸他的朋友及時將他救出，但朋友自己卻受困身亡，「這一切發生得太快了」。另外，還有居民至今仍在在斷垣殘壁中搬移磚瓦，因為家人就被埋在倒塌的房屋底下，場面令人震驚。

▲▼印尼西爪哇省21日發生規模5.6強烈地震造成至少162人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

這起地震發生於印尼人口最多的西爪哇省山區，震源深度僅10公里，為首都雅加達東南方約75公里的席安約鎮（Cianjur）帶來重大破壞。印尼國家災害管理局（BNPB）稍早透露，21日至今已累計268人死亡及上千人受傷，尚有151人失聯，另有5.8萬人流離失所。

西爪哇省省長利德宛（Ridwan Kamil）在記者會中表示，許多死者是公立學校的孩童，當時教學大樓倒塌，孩子們正在伊斯蘭學校上補課。他也警告，還有許多災民被困在偏遠的地方，「當局是在假定『死傷人數會隨著時間推移增加』的情況下進行救援行動的。」

▲▼印尼地震，截至22日為止死者增至162人，孩童占多數。（圖／路透）

▲罹難者多是孩童。（圖／路透）

印尼總統佐科威（Joko Widodo）22日飛往席安約勘災，「我下令優先救出受困廢墟下的受害者」，也向罹難者及遺屬表示哀悼，承諾重建基礎設施，包括連接席安約和其他城市的主要橋樑，並向每名房屋受損的居民提供最高5000萬印尼盾（約新台幣10萬元）救助金。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
唯一有賠新冠的「海外旅平險」開賣！　確診住院最高賠百萬
快訊／卡達世足首場0比0！丹麥和突尼西亞各有「詐糊」
梅西首發聲！阿根廷1:2輸給沙烏地
鳳梨崩潰嗆梅西！　PO螢幕碎裂照
爆冷擊敗阿根廷！沙國成史上第3　主帥資歷超狂
重機男追撞計程車慘死　家屬淚求道歉！司機聲明：我是被撞的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印尼5.6強震升至「268死151人失蹤」！倖存者狂搬磚瓦：家人在底下

賀錦麗登南海巴拉旺島「挺菲律賓」　趙立堅：不反對美菲正常交往

賀錦麗登上近南海島嶼　挺菲律賓兼抗衡北京影響力

免費與女生行房捐精！ 日本「懷孕師」　自豪：幫了很多不孕症夫妻

專家警告：普丁政權垮台「更危險」　換更具侵略性的人上位

娶妹妹懷孕6月！人夫酒後崩潰痛哭：我愛上了妳姊

卡達世足疑造假！官方數據「場場爆滿」　轉播卻見觀眾席一堆空位

日18禁漫畫家在家暴斃！死前推特最後訊息：快來救我

研究：細菌感染年奪770萬命　居全球死因第2名

馬來西亞新首相難產！2大黨議席沒過半　元首未決定人選

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

台64多元計程車未開燈　 重機騎士追撞噴飛慘死

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

印尼5.6強震升至「268死151人失蹤」！倖存者狂搬磚瓦：家人在底下

賀錦麗登南海巴拉旺島「挺菲律賓」　趙立堅：不反對美菲正常交往

賀錦麗登上近南海島嶼　挺菲律賓兼抗衡北京影響力

免費與女生行房捐精！ 日本「懷孕師」　自豪：幫了很多不孕症夫妻

專家警告：普丁政權垮台「更危險」　換更具侵略性的人上位

娶妹妹懷孕6月！人夫酒後崩潰痛哭：我愛上了妳姊

卡達世足疑造假！官方數據「場場爆滿」　轉播卻見觀眾席一堆空位

日18禁漫畫家在家暴斃！死前推特最後訊息：快來救我

研究：細菌感染年奪770萬命　居全球死因第2名

馬來西亞新首相難產！2大黨議席沒過半　元首未決定人選

快訊／北市信義區驚傳墜樓　男從6樓摔落人行道身亡

年終獎金砍到剩25％！他委屈喊「一直哭」　原因讓人搖頭：太傻了

阿根廷爆冷輸球　彩迷砸10萬全沒了！

重磅加盟！冠軍射手Viper回歸韓國加入HLE　網喊：戰艦開出來

網實測都說準！憑直覺「挑一種顏色」，剖析真實個性與愛情觀

韓韶禧「暴瘦片」瘋傳網憂健康出狀況！　公司發聲：沒有任何問題

世界盃》伊朗傳奇─製衣廠工人成國家足球隊主力

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

國際熱門新聞

免費與女生行房捐精！ 日本「懷孕師」　自豪：幫了很多不孕症夫妻

世紀病毒來襲！致命率50%「無疫苗預防」

娶妹妹懷孕6月！人夫酒後認：愛上了妳姊

印尼強震升至268死！倖存者狂搬磚瓦救家人

女和丈夫吵架離家　在公園被性侵殺害

世足官方稱「場場爆滿」觀眾席卻一堆空位

日18禁漫畫家在家暴斃！死前最後訊息：快來救我

女助教才上課2周　火速誘男學生回家啪啪

巨乳聚人心！她挺世足發祭品文「贏了露2球」

病患走進醫院　醫護驚：她昨天死了

卡達冷氣太強！西班牙7球員病到無法上場

為何世界盃「傷停補時」這麼久？

賀錦麗登南海巴拉旺島　趙立堅：不反對美菲正常交往

專家警告：普丁垮台　換更具侵略性的人上位

更多熱門

相關新聞

印尼5.6地震增至252死　總統勘災慰問

印尼5.6地震增至252死　總統勘災慰問

印尼西爪哇省21日下午發生規模5.6的淺層地震，根據當地官員，死亡人數現已攀升至252人，還有逾7000人無家可歸。總統佐科威（Joko Widodo）22日前往勘災慰問，承諾向每名房屋受損的民眾提供援助。

印尼強震百死　母親哭崩：我把孩子挖出來

印尼強震百死　母親哭崩：我把孩子挖出來

罹難者多是孩童！　印尼5.6強震162死

罹難者多是孩童！　印尼5.6強震162死

凌晨規模3.5地震　最大震度2級

凌晨規模3.5地震　最大震度2級

印尼規模5.6地震至少162死　1.3萬人無家可歸

印尼規模5.6地震至少162死　1.3萬人無家可歸

關鍵字：

印尼地震

讀者迴響

熱門新聞

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

公司亮藝人整形明細！3圖暗示蔡徐坤變臉

可以嫁了！「最顧家疼老婆」星座男Top4

阿根廷1:2輸給沙烏地　梅西：我們沒有藉口

直擊！汪小菲放話來台　

汪小菲狠戳大S「具俊曄護妻1反應」被讚爆！

他吃「1超猛食物」三高、體重跟著降！醫讚：食品界阿斯匹靈

唯一有賠新冠的「海外旅平險」開賣！　確診住院最高賠百萬

快訊／阿根廷輸了爆冷門！台灣運彩大當機

免費與女生行房捐精！ 日本「懷孕師」　自豪：幫了很多不孕症夫妻

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

孫生又爆跟Wendy情變！崩潰懺悔：給我最後機會

更多

最夯影音

更多
妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面