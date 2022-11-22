印尼5.6地震增至252死！　總統承諾：房屋受損災民「補助10萬」

▲ 印尼規模5.6淺層地震災情慘重。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼西爪哇省21日下午發生規模5.6的淺層地震，根據當地官員，死亡人數現已攀升至252人，還有逾7000人無家可歸。總統佐科威（Joko Widodo）22日前往勘災慰問，承諾向每名房屋受損的民眾提供援助。

綜合《路透社》、《美聯社》報導，這起地震發生於印尼人口最多的西爪哇省山區，震源深度僅10公里，為首都雅加達東南方約75公里的席安約鎮（Cianjur）帶來重大破壞，當地政府22日稍早在Instagram發文指出，21日至今累計252人死亡及377人受傷，尚有31人失聯，另有7060人流離失所。

▲ 山崩增加救援難度。（圖／路透）

席安約鎮至少一座村莊被山崩掩埋，印尼國家搜救總署（Basarnas）負責人阿爾方迪（Henri Alfiandi）說明，山崩和崎嶇地形阻礙救援工作，且受影響的地區分散，進入村莊的道路也被破壞，但目前已疏散逾1.3萬人。

阿爾方迪坦言，多數傷亡都是年幼的兒童，因為地震發生時他們正在學校上課。官員則指出，許多罹難者是因建築倒塌受困而死。

佐科威22日飛往席安約勘災，「我下令優先救出受困廢墟下的受害者」，也向罹難者及遺屬示哀悼，承諾重建基礎設施，包括連接席安約和其他城市的主要橋樑，並向每名房屋受損的居民提供最高5000萬印尼盾（約新台幣10萬元）救助金。

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