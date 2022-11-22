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青年發展科長轉戰鄉長　嚴珮瑜政見發展嘉義新核心

▲▼鹿草鄉長候選人嚴珮瑜政見發表會。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼鹿草鄉長候選人嚴珮瑜政見發表會。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣第19屆鹿草鄉長選舉候選人公辦政見發表會11/21晚上於鹿草西井活動中心登場，登記第1號嚴珮瑜過去曾任縣府青年發展科科長，針對城鎮發展、農業升級、產業轉型，青壯年、長者以及婦幼族群提出政見藍圖，嚴珮瑜表示自己是鄉長最合適的人選，期盼以最專業的公務歷練為鹿草打拚、為鄉親服務，發展嘉義新核心。

▲▼鹿草鄉長候選人嚴珮瑜政見發表會。（圖／記者翁伊森翻攝）

嚴珮瑜表示，鹿草過去是傳統的農業鄉鎮，馬稠後產業園區的進駐營運，讓鹿草具備更豐富多元的產業脈絡，產業轉型將帶動農業與工商業的加乘效應，未來鹿草應該把握就業人口與經濟紅利，擴大馬稠後產業園區的外溢效應，用新的思維與作為，迎接新鹿草。

談到城鎮發展，嚴珮瑜認為都市計畫針對用地需求通盤檢討之外，更重要的是鹿草整體生活圈的建構，嚴珮瑜提出健全的生活圈應該符合居民工作、交通、居住、文化、教育、醫療、娛樂等需求，未來串聯整合地方資源，建立更多工業區與鹿草在地的連結與資源脈絡，提升鹿草的軟實力。

針對農業，嚴珮瑜提出以技術資源導入，以及更多運銷模式的選擇，來保障並提升農友實質收益。用最好的行政協助，與農會合作，給予農友輔導與保障，打造屬於鹿草的農產品牌，打通多元的銷售管道，提升鹿草農特產知名度。

嚴珮瑜表示過去擔任嘉義縣政府青年發展科長的經歷，對青年的需求與期待有更深的認知。未來努力創建青年返鄉的友善環境，建立青年與產業園區合作的交流互動平台，讓公部門成為年輕人的靠山，創造一個有豐富未來發展性的鹿草。

鹿草作為嘉義縣人口超高齡化的鄉鎮，嚴珮瑜認為未來推動優質的長者照顧，是首要的目標之一。未來將社區或村里休憩設施設備完善，並持續將據點服務普及率提升，以輔導資源協助社區強化營運量能，鼓勵青年人才投入社區服務，健全銀髮服務產業鏈。

嚴珮瑜表示，自己的孩子今年也是國小一年級的新生，將爭取在地企業或食農場域經營者合作規劃特色課程，由公所整合並銜接合適資源的挹注，一起滋養鹿草的孩子們。讓孩子在面對未來生活與發展挑戰時，具備解決問題的知識、態度與能力，成為終身學習者。

最後嚴珮瑜希望用最好的行政協助，成為大家生活的好夥伴，堅持不貪污、不違法、不浪費，妥善運用資源，為人民找到解方，帶動鹿草未來持續的進步。讓農工大縣、產業轉型成為鹿草發展的機會，進步的力量與支持。

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