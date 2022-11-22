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沒吃早餐！台中男大生暈眩癱倒捷運廁所　警暖買八寶粥相助

▲▼台中一名男大生沒吃早餐血糖過低，在捷運站廁所昏倒，員警趕緊買八寶粥讓他補充。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名男大生沒吃早餐血糖過低，在捷運站廁所昏倒，員警趕緊買八寶粥讓他補充。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

台中一名男大生21日搭乘捷運，準備從舊社站前往南屯站，卻在剛進站時感到想吐，馬上跑進廁所，卻又在綁鞋帶時不慎折斷指甲造成流血，男大生暈眩癱軟，捷運警察抵達後發現男大生臉色蒼白，一問才知道他早、午餐都沒吃，疑似血糖過低，員警馬上買了一瓶八寶粥給男大生食用，才讓他慢慢恢復，男大生也頻頻致謝。

▲▼台中一名男大生沒吃早餐血糖過低，在捷運站廁所昏倒，員警趕緊買八寶粥讓他補充。（圖／記者許權毅翻攝）

台中捷運警察隊表示，21日12時許接獲行控中心通報，有男子在捷運舊社站內癱軟倒地，3名員警趕緊前往了解。該20歲男大生向警方表示，自己在台中唸書，準備搭捷運前往南屯站，卻在一進站時就感覺想嘔吐，因此轉身跑去廁所內，綁鞋帶時又折斷指甲造成流血，加上一整個早上都沒進食，引發血糖過低，才會在廁所內暈眩嘔吐。

員警發覺男大生臉色蒼白，顯得非常虛弱，趕緊到販賣機購買八寶粥，男大生食用後狀況較為穩定，也向警方表示不需要前往醫院，也很感謝員警的幫忙。

捷運警察隊隊長表示，民眾若有突發疾病，於捷運站、月臺及車廂內有身體不適情形，請立即向站務人員及捷運警察反映，或按緊急對講機求助，以防止意外發生。

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