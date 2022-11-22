65-70歲「初老者」最常出車禍！交長曝：「不知道自己老了」釀禍

▲交通部致力提升交通安全，透過路老師宣講正確交安觀念。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部今日辦理111年「路老師」頒獎授證典禮，交通部長王國材表示，高齡者交通事故頻傳，其中又以機車、行人車禍佔比最多，他表示，65到70歲的「初老者」最容易發生交通安全，「他們不知道自己老了，以為自己還年輕，騎車、開車速度過快，反而發生事故」。

高齡者佔全體交通事故死亡人數的四成，其中高齡者騎機車死亡佔高齡者交通事故死亡人數五成八，而行人死亡約有六成五是高齡者。王國材表示，今年路老師將針對這兩個層面努力宣導。

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▲▼王國材在記者會上大跳「交通安全操」。（圖／記者李宜秦攝）

王國材表示，65到70歲的「初老者」最容易發生交通事故，因為「他不知道他老了」，以為自己還年輕，騎車、開車速度過快，就容易發生事故，反而80歲的高齡者知道自己老了，相對會比較小心。

王國材表示，部分高齡者忽視交通安全，如沒有依規定兩段式左轉、穿越道路、未正確使用電動代步器、不戴安全帽、闖紅燈等等，因此必須借助路老師宣講，讓高齡者理解遵守交通規則的重要性。

今年路老師已宣講2258場次、6萬4612人次，盼能建構零死亡、零重傷的交通環境。交通部也與教育部合作，透過教育學童交通安全，讓民眾從小就能理解交安重要。