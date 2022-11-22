汪小菲爆欠大S逾500萬！律師教10件事…嘆：當個信守協議的好人吧

▲大S、汪小菲。（圖／翻攝自微博）

記者朱祖儀／綜合報導

大陸富商汪小菲21日被爆料未履行與大S（徐熙媛）的離婚協議，至今已欠下逾500萬元的生活費，他氣得在微博開地圖砲狂罵人。對此，律師呂秋遠表示，從2人的離婚爭議中，可以學到10件事，也感嘆「婚姻中都不遵守承諾了，至少離婚以後，留點自己的誠信，當個信守協議的好人吧！」

呂秋遠今日稍早在臉書發文表示，從汪小菲和大S的此次爭議中，可以學到10件事，如下：

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1、離婚有兩種，一種是協議離婚，另一種是判決離婚。協議離婚，就是自己跟對方私下協商，協商好條件以後寫成書面，找好兩個證人，到戶政事務所登記。判決離婚，就得要到法院去。

2、所有的離婚訴訟，都有調解先行程序，所以法院的判決離婚，又可以分成兩種，一種是調解離婚，還有一種是真正的判決離婚。調解離婚，就是由調解委員與法官協助雙方達成共識。做成調解筆錄，一次確定。判決離婚，就是由法官判決，可以打到三審。

3、判決不接受，可以上訴，一般可以上訴到三審，平均時間大概二到三年。調解筆錄，只要雙方在法官面前簽名，一次搞定，不能上訴、不能反悔、不能打折。

▲呂秋遠認為，可以從大S跟汪小菲的爭議中學到10件事。（圖／翻攝自微博）

4、判決會公開在司法院判決查詢系統裡，所以不要以為大不了讓法官判，以後輸入名字，都可以看到雙方離婚的精彩狀況，家暴外遇通通都可以一覽無遺。但是調解離婚，不會有任何記錄公開，所以有些人偏好調解離婚。

5、調解離婚，在法院進行，協助談判的律師很重要，好的律師讓你上天堂，能力不夠的律師會讓你進套房，千萬別覺得律師不重要，自己談就好。

6、談判的內容，不外乎是要不要離婚、監護權歸誰、剩餘財產分配給多少、扶養費金額、要不要給贍養費、有沒有家暴、外遇的賠償等等。談好的事項，原則上不能改變。

7、私下在戶政登記的協議，如果對方反悔，不能直接請法院強制執行，做假扣押或是拍賣，而是要到法院提告，以雙方的離婚協議作為請求權基礎，要求法院判決如協議書約定的內容。但是法院做成的調解筆錄，可以直接聲請強制執行，只要對方有財產，法院會幫你扣好扣滿。

8、答應了對方的事情就要做到，請不要小看司法的力量，不然就是一輩子都不要有錢放在自己身上，也不要有資產、不要有工作收入，只要對方想扣，法院都會遵照調解筆錄內容做強制執行。

9、強制執行並不是什麼都能扣，必須是可以確定的金額，所以如果是寫「年終獎金的一半」「學費、生活費的一半」，這種約定都很難強制執行，請寫清楚多少錢。

10、簽好以後，能不能跟法院反悔，主張自己失業、對方再婚等等所謂「情事變更原則」，要求更改條件？例如說，汪小菲說，因為大S再婚，是當時簽筆錄的時候，無法預料到的狀況，所以要求重新訂新的金額？

呂秋遠指出，再婚當然是人生可以預期的狀況，就像是失業、公司倒閉、外遇一樣，這是人生中不可避免、有可能發生的傷痛。所以所謂的「情事變更原則」很難被法院採納，不要老是想著要法院幫你改變之前說好的承諾，例如小孩扶養費。

▲汪小菲連發數十則貼文罵前妻大S。（圖／翻攝自微博）

呂秋遠指出，若是在婚姻中都不遵守承諾，至少離婚以後留點自己的誠信，當個信守協議的好人吧。最後他也提到，從來就不是「結婚結得好，人生就躺好」，而是「離婚離得好，人生沒煩惱」，因為結婚不可能就躺好，結婚是很辛苦的，「認真經營的美滿婚姻，比日本壓縮機還要稀少，好嗎？」