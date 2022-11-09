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社會 社會焦點 保障人權

超強！沒電「刁車」困路中　勇警扛百公斤代步電動車走1公里

記者林悅／台南報導

台南市80多歲陳姓男子的代步電動車，昨天晚間因為沒電，困在永福路與樹林街口，由於時值百貨公司週年慶，加上下班時間人車繁忙，加上陳疑因失智找不到回家的路，坐困在路口不知如何是好，二分局南門派出所警員發現後，獨自將百公斤代步車輛扛拖回派出所，並通知家屬將人車領回。

▲80多歲陳姓長者因代步電動車沒電及失智忘了回家的路而受困車水馬龍的路口，幸經市警二分局員警主動救援，黃員還獨力扛揩公斤代步車走約1公里帶回派出所，令人十分敬佩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲80多歲陳姓長者因代步電動車沒電及失智，忘了回家的路而受困車水馬龍的路口，幸經市警二分局員警主動救援，黃員還獨力扛揩公斤代步車走約1公里帶回派出所，令人十分敬佩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南門所黃毓晴、黃威遠巡邏經過發現立即下車關心，並由黃毓晴將陳姓長者載返派出所來聯繫家屬；另黃威遠則見電動代步車沒電，竟挽起衣袖用盡洪荒之力，獨自將百公斤車輛扛拖回派出所，黃員到達派出所時，雖一時累得癱軟於樓梯上，仍邊喘氣邊開玩笑：「警察哥哥有練過、輕而易舉。」

▲80多歲陳姓長者因代步電動車沒電及失智忘了回家的路而受困車水馬龍的路口，幸經市警二分局員警主動救援，黃員還獨力扛揩公斤代步車走約1公里帶回派出所，令人十分敬佩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，陳姓長者住在台南市北區，下午騎乘電動代步車外出，因忘記回家的路又恰遇代步車沒電，被迫困在車水馬龍的路上。警員黃毓晴先行將其帶返派出所，細心與其溝通了解，抽絲剝繭後聯絡上他老婆與女兒；另因為知名百貨公司週年慶導致當地永福路車多人多，警員黃威遠平日勤餘喜好重訓健身，便扛著重達百公斤重的電動代步車，行走一公里勇扛回派出所。

黃員雖筋疲力盡癱在樓梯上大口喘氣，但看到陳姓長者平安跟家人返家，直呼再辛苦都值得。老翁的家屬們對於員警的熱心協助表達感謝，也對黃員能扛拖百公斤的電動代步車徒步長達1公里的好體力佩服不已。

▲80多歲陳姓長者因代步電動車沒電及失智忘了回家的路而受困車水馬龍的路口，幸經市警二分局員警主動救援，黃員還獨力扛揩公斤代步車走約1公里帶回派出所，令人十分敬佩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二分局表示，電動代步車為許多年長者喜好及使用，惟出門前應注意電量是否充足，且於道路應緊靠路旁並注意安全；另家中長者如有失智現象，除可向社會局申請核發愛心手鍊，亦可向各直轄市、縣（市）政府警察局鑑識中心（科）或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，如有走失時將可即時辨識身分以安全送返家中。

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