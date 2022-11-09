超強！沒電「刁車」困路中　勇警扛百公斤代步電動車走1公里

記者林悅／台南報導

台南市80多歲陳姓男子的代步電動車，昨天晚間因為沒電，困在永福路與樹林街口，由於時值百貨公司週年慶，加上下班時間人車繁忙，加上陳疑因失智找不到回家的路，坐困在路口不知如何是好，二分局南門派出所警員發現後，獨自將百公斤代步車輛扛拖回派出所，並通知家屬將人車領回。

▲80多歲陳姓長者因代步電動車沒電及失智，忘了回家的路而受困車水馬龍的路口，幸經市警二分局員警主動救援，黃員還獨力扛揩公斤代步車走約1公里帶回派出所，令人十分敬佩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南門所黃毓晴、黃威遠巡邏經過發現立即下車關心，並由黃毓晴將陳姓長者載返派出所來聯繫家屬；另黃威遠則見電動代步車沒電，竟挽起衣袖用盡洪荒之力，獨自將百公斤車輛扛拖回派出所，黃員到達派出所時，雖一時累得癱軟於樓梯上，仍邊喘氣邊開玩笑：「警察哥哥有練過、輕而易舉。」

據了解，陳姓長者住在台南市北區，下午騎乘電動代步車外出，因忘記回家的路又恰遇代步車沒電，被迫困在車水馬龍的路上。警員黃毓晴先行將其帶返派出所，細心與其溝通了解，抽絲剝繭後聯絡上他老婆與女兒；另因為知名百貨公司週年慶導致當地永福路車多人多，警員黃威遠平日勤餘喜好重訓健身，便扛著重達百公斤重的電動代步車，行走一公里勇扛回派出所。

黃員雖筋疲力盡癱在樓梯上大口喘氣，但看到陳姓長者平安跟家人返家，直呼再辛苦都值得。老翁的家屬們對於員警的熱心協助表達感謝，也對黃員能扛拖百公斤的電動代步車徒步長達1公里的好體力佩服不已。

第二分局表示，電動代步車為許多年長者喜好及使用，惟出門前應注意電量是否充足，且於道路應緊靠路旁並注意安全；另家中長者如有失智現象，除可向社會局申請核發愛心手鍊，亦可向各直轄市、縣（市）政府警察局鑑識中心（科）或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，如有走失時將可即時辨識身分以安全送返家中。