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20年前這場世足在台灣超熱「阿嬤都知道」！鄉民曝關鍵：看超爽

▲阿根廷球王梅西 （圖／達志影像／美聯社）

▲2022世足賽已經開踢。 （圖／達志影像／美聯社）

記者朱祖儀／綜合報導

2022年卡達世界盃足球賽開踢，不少球迷準備熬夜觀賽。但也有網友認為，這次的世足賽似乎不如以前熱門，討論度特別低，好奇哪一屆世界盃比賽在台灣被炒得最熱。多數網友看到後狂推2002年日韓世界盃，直呼「我阿嬤都知道」，也說因為幾乎沒有時差，所以看得很開心。

原PO以「哪一屆的世足賽在台灣被炒得最熱？」為題在PTT發文表示，這次世足比賽早已經開始，他才後知後覺發現，覺得這屆世界盃似乎比較沒人關注，媒體討論度很低，「這實在不太像愛跟風的台灣社會」，因此好奇哪一屆世界盃在台灣被炒得最熱。

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原PO也提出自己的看法，認為在自己心中印象最深刻的是2002年的世界盃，也是巴西羅納度拿到冠軍的那次，因為之後感覺就每況愈下，每次都說巴西是奪冠大熱門，結果巴西自從2002年後就再也沒拿過冠軍。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲多數網友都認為是2002日韓世界盃。（圖／翻攝自PTT）

不少網友看到後也一面倒認為是2002年世足賽，「日韓那屆」、「2002貝克漢啊，我阿嬤都知道」、「以前韓國作弊的那一屆，各家新聞台狂播雷射筆看到都快吐了」、「2002，沒有時差也是原因之一」、「韓國作弊的那一屆啊，國外可紅的」、「韓國作弊作到四強，土耳其秒殺他們那場超爽」、「2002年，時差只有一小時，比賽都看得到」、「日韓，那年同事都在看」。

▲▼ 2002世界盃，南韓國腳柳相鐵 。（圖／達志影像／美聯社）

▲2002日韓世界盃讓網友印象深刻。（圖／達志影像／美聯社）

也有人對世足主題曲印象深刻，「瑞奇馬汀唱主題曲那一屆」、「Go Go Go，好累好累好累那屆，1998」、「阿勒阿勒阿勒那次」，還有人想起2010年神準預測世足結果的章魚哥，「有章魚哥那屆」、「2010章魚哥」。另外，網友也指出，可能因為這次世足賽剛好碰上選舉，所以討論度和媒體關注度不如以往，「遇到選舉，沒辦法」、「世界盃<<<<<<<<選舉」。

▲巴拉圭奶機妹莉克梅(Larissa Riquelme)。（圖／達志影像／美聯社）

▲也有人還記得巴拉圭奶機妹莉克梅。（圖／達志影像／美聯社）

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